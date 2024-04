Antony na to czekał! Wyjątkowa „cieszynka” była planowana od dawna…

W meczu 35. kolejki Premier League, Brazylijczyk Antony strzelił swoją pierwszą bramkę w tym sezonie angielskiej ekstraklasy. Napastnik „Czerwonych Diabłów” chciał ten moment zadedykować swojemu dziecku, wyjmując maskotkę znanego z bajek i gier Sonica. Dowiedzieliśmy się jednak, że Sonic „jeździ” za piłkarzem od… początku sezonu.

Osobisty fotograf i zwiedzająca Anglię maskotka.

Na początku bieżącego sezonu, napastnik zatrudnił osobistego fotografa, który miał uchwycić go w „akcji” w trakcie meczu. Po ostatnim golu w Premier League w kwietniu 2023 roku przeciwko Nottingham Forest, Antony zadbał o to, aby jego celebracja po pierwszym golu w sezonie 2023/24 była uchwycona w najlepszy możliwy sposób. Brazylijski napastnik skierował się stronę kamery, za którą stał zatrudniony przez niego fotograf, a sam w jej trakcie pokazał maskotkę Sonica, znanego z gier „Segi”, oraz schował piłkę pod koszulkę pozdrawiając swoją ciężarną dziewczynę.

Un avis sur la célébration d’Antony ? 😍🇧🇷 pic.twitter.com/5qtPpBeR0A — Vibes Foot (@VibesFoot) April 27, 2024

Według The Sun, Antony przygotowywał się do tego momentu przez niemal cały sezon, a maskotka podróżowała na Old Trafford wraz z fotografem od pierwszego domowego meczu Premier League w tym sezonie, mając nadzieję, że zostanie wykorzystana do okazania radości, gdy 24-latek trafi do siatki. Celebrowanie pierwszego gola w tym sezonie i cała historia idąca za nim, dała anty-fanom kolejny powód do wyśmiewania go. Po golu z Burnley, Antony wykonał łącznie cztery „cieszynki” co nie umknęło uwadze jego krytyków.

Antony did 4 celebrations after scoring his goal today 😭😭😭 pic.twitter.com/kvEvovvAkf — JA7 💫 (@UTDJA7) April 27, 2024

Przełamanie Antony’ego?

To, że Brazylijczyk gra poniżej oczekiwań w tym sezonie to już wiemy. Przed meczem z Burnley w 35 spotkaniach trafiał do siatki tylko dwukrotnie dokładając do tego dwie asysty. Jednak po ostatnich meczach kibice widzą zmianę jakości jaką zespołowi daje były piłkarz Ajaxu Amsterdam.

Trzy dni wcześniej rozegrał spotkanie z Sheffield United, które należało do jego jednego z lepszych w ostatnich tygodniach. Miesiąc wcześniej pokazał się dobrze kibicom, zdobywając bramkę przeciwko Liverpoolowi, ale w FA Cup. Następną okazję do pokazania, że jego ostatnie dobre występy nie były przypadkiem, będzie miał 6 maja w Londynie, gdzie podopieczni Erika ten Haga zmierzy się z Crystal Palace.

Manchester United zajmuje obecnie 6. pozycję w tabeli Premier League i już na pewno nie zagra w przyszłorocznej edycji Ligi Mistrzów. „Czerwone Diabły” są jednym z trzech zespołów, które głosowały przeciwko limitowi wydatków, który ma obowiązywać od sezonu 2025/2026.

