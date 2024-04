Jak powszechnie wiadomo – Polska bramkarzami stoi. Nigdy nie mieliśmy żadnego problemu z obsadzeniem tej silnej w reprezentacji pozycji. Można jedynie dyskutować nad hierarchią, ale mamy co najmniej siedem czy osiem nazwisk tych, którzy śmiało z powodzeniem mogliby strzec narodowej bramki. Oto quiz wiedzy na temat biało-czerwonych golkiperów i ich osiągnięć w obecnym sezonie.

Sezon bramkarzy

Wojciech Szczęsny cały czas nieprzerwanie gra na wysokim poziomie w Juventusie, choć toczą się dyskusje na temat jego nowego kontraktu. Marcin Bułka jest rewelacją Ligue 1 w Nicei i zbiera kolejne czyste konta. Podobno marzy mu się spróbowanie swoich sił w Premier League i nie są to marzenia wyssane z palca. W tej samej lidze – u wicelidera AS Monaco – do bramki wskoczył Radosław Majecki i nie chce tego miejsca oddać Philippowi Kohnowi. Z kolei Łukasz Skorupski już czuje smak i zapach Ligi Mistrzów, bo jego Bologna to sensacja tego sezonu Serie A i wywalczy sobie awans do prestiżowych rozgrywek.

Kamil Grabara świetnie zaprezentował się w Lidze Mistrzów. Choć popełnił błąd z Manchesterem City w fazie play-off, to za to w fazie grupowej bronił kapitalnie i to już po raz drugi z rzędu. Jego transfer do Wolfsburga jest już przyklepany, więc za chwilę wreszcie będziemy mieli kogoś regularnie grającego w Bundeslidze. Oczywiście, że musiał to być golkiper. Prawdziwą furorę na zapleczu w Turcji robi Mateusz Lis, który stał się bohaterem trybun i wywalczył już z Goztepe awans do wyższej ligi. Jeżeli chodzi o polską ligę, to jesienią Śląsk Wrocław w grze utrzymywał Rafał Leszczyński. W Anglii cały czas szanse dostaje Łukasz Fabiański.

/10 30 kwietnia, 2024 By Kamil Błaszczyk Created onBy Quiz wiedzy na temat piłki nożnej #8 - polscy bramkarze Przygotowaliśmy dla was quiz dotyczący polskich bramkarzy i tego, jak sobie radzą w tym sezonie. Jest się z czego cieszyć, bo Polska ma na tej pozycji prawdziwe bogactwo! Naciśnij przycisk "Start" i odpowiedz na 10 pytań. 1 / 10 1. Ile rzutów karnych obronił Wojciech Szczęsny w meczu barażowym z Walią? Zero Jednego Dwa Trzy 2 / 10 2. Marcin Bułka spisuje się rewelacyjnie w Ligue 1. Czego spektakularnego dokonał z AS Monaco? Strzelił gola z główki Posłał bezpośrednią asystę do napastnika Obronił dwa rzuty karne Pobił rekord w liczbie interwencji w jednym meczu Ligue 1 3 / 10 3. Bologna Łukasza Skorupskiego to sensacja Serie A. Który były piłkarz Barcelony prowadzi zespół

Polaka? Deco Gabriel Milito Thiago Motta Rafael Marquez 4 / 10 4. Kamil Grabara dotarł z FC Kopenhagą do 1/8 Ligi Mistrzów, a przed jednym ze spotkań pochwalił

go piłkarz przeciwników, mówiąc, "podoba mi się ich bramkarz, naprawdę go lubię, bo dobrze gra nogami". Kto? Erling Haaland Kevin De Bruyne Bruno Fernandes Harry Kane 5 / 10 5. Łukasz Fabiański rozegrał blisko 2000 minut w tym sezonie dla West Hamu. Które miejsce zajmuje

wśród najstarszych graczy Premier League?

Jest najstarszy Jest drugi najstarszy Jest trzeci najstarszy Jest od niego ponad 10 starszych 6 / 10 6. Do którego klubu trafił w tym sezonie na wypożyczenie Bartłomiej Drągowski, stając się między

innymi bohaterem rzutów karnych w pucharze krajowym? APOEL Nikozja Olympiakos Pireus AEK Ateny Panathinaikos 7 / 10 7. Ostatnio bardzo dobry czas ma Radosław Majecki, który wygryzł rywala i stał się podstawowym

golkiperem AS Monaco. W której lidze ogrywał się rok temu na wypożyczeniu? Holenderskiej Belgijskiej Drugiej niemieckiej Węgierskiej 8 / 10 8. Bramkarzem, który nawet wyprzedza Marcina Bułkę w liczbie czystych kont jest Mateusz Lis. Na

ten moment (30 kwietnia 2024) ma ich aż 20! Na zapleczu jakiej ligi gra ten golkiper? Angielskiej Hiszpańskiej Tureckiej Holenderskiej 9 / 10 9. W którym zasłużonym klubie ligi francuskiej występuje Rafał Strączek?

AS Saint Etienne Girondins Bordeaux AJ Auxerre Sochaux 10 / 10 10. Który polski bramkarz dostał w tym sezonie szansę od Michała Probierza i zadebiutował w meczu

reprezentacji? Kamil Grabara Marcin Bułka Bartosz Mrozek Karol Niemczycki Your score is The average score is 90% 0% Spróbuj jeszcze raz

Podzielcie się liczbą punktów lub też wyślijcie quiz znajomemu, by porównać wzajemnie waszą wiedzę o polskich bramkarzach w sezonie 2023/24.

Quiz powstał przy współpracy z firmą ORLEN.