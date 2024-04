Cuadrado poniesie konsekwencje jak Boniek?

Juan Cuadrado rok temu był bohaterem głośnego transferu. Po ponad siedmiu sezonach w Juventusie, zdecydował się jako wolny agent podpisać z Interem Mediolan. Niedawno został mistrzem Włoch z nowym klubem. Gorzej jeśli chodzi o to, co poza boiskiem. Mimo nikłego wkładu w tytuł, Kolumbijczyk jest na językach. Wszystko to przez zachowanie na fecie mistrzowskiej, gdzie (wydaje się) przekreślił wszystko co dobre w oczach juventinich, jak niegdyś Zbigniew Boniek.

Cuadrado przesadził – poniesie konsekwencje?

Chodzi o celebrowanie przyśpiewki „Kto nie skacze ten za Juve”. Kibice w Turynie przyjęli taki obrót sprawy z oburzeniem. Żądają wykreślenia nazwiska Kolumbijczyka z J Museum, klubowego zbioru wspomnień.

😂🕺 Cuadrado salta a chi non salta bianconero è!! pic.twitter.com/fYx2cU0hm5 — Gianmarco✍🏼 (@GianmarcoDaria) April 28, 2024

Sam zawodnik zdecydował się także na śpiew innego klubowego utworu – „E per la gente che”. Jest to jeden z najważniejszych utworów dla kibiców „Nerazzurrich”. Fragment, który zaintonował Cuadrado w języku polskim brzmi:

I dla ludzi, którzy kochają tylko Ciebie

za te wszystkie kilometry, które dla Ciebie zrobiłem

Interze musisz wygrać

W ciągu 24 godzin, petycję z żądaniem o usunięcie go z klubowego muzeum podpisało ponad tysiąc osób. Kibice „Bianconerich” prawdopodobnie zachęceli zostali skutecznością działania kibiców Milanu. Ci, zdenerwowani brakiem ambicji klubu, wyrazili w ten sposób dezaprobatę wobec zatrudnienia Julena Lopeteguiego. Pod hasłem #NOPEtegui zebrali cztery dni 11 tysięcy podpisów i dotarli z tym do znanych tytułów gazet jak „Marca” czy „La Gazzetta dello Sport”.

Cuadrado jak Boniek?

Juana Cuadrado czekałoby wymazanie z klubowego muzeum jego nazwiska. Jest to jednak podobny zabieg do tego, co zrobiono wiele lat temu. Bohaterem tej konkretnej akcji był Zbigniew Boniek, który przed laty doświadczył „wątpliwego” zaszczytu usunięcia gwiazdy z klubowej Galerii Sław.

Co było powodem? Prawdopodobnie nagrabił sobie za wszystko razem – krytykował m in. działania Luciano Moggiego, klubowego prezydenta utożsamianego z aferą Calciopoli, zarzucił Andrei Agnellemu (innemu prezydentowi), że sprzedał się ultrasom klubowym czy wyjawił, że „nie każdy kto gra dla Juventusu musi być jego kibicem”. W miejsce gwiazdy Bońka, klub zdecydował się umieścić gwiazdę z Edgarem Davidsem (co ciekawe, byłym zawodnikiem także Interu i Milanu)

Fot. PressFocus