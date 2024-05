Nie żyje Mychajło Fomenko – były ukraiński selekcjoner

Jak podano na portalu Twitter/X, w wieku 75 lat zmarł Mychajło Fomenko, były selekcjoner reprezentacji Ukrainy, 24-krotny reprezentant Związku Radzieckiego i brązowy medalista olimpijski z Montrealu. Prowadził Ukrainę podczas mistrzostw Europy w 2016 roku. Jak się później okazało, była to jego ostatnia praca jako trenera.

Jako piłkarz był obrońcą, członkiem znakomitej drużyny Dynama Kijów Walerego Łobanowskiego z 1975 roku. Zagrał w podstawowym składzie finału Pucharu Zdobywców Pucharów z Ferencvarosem, a także w obu wygranych meczach z Bayernem o Superpuchar Europy.

Te drugie rozgrywki w zasadzie w pojedynkę rozstrzygnął geniusz tamtych czasów i zdobywca Złotej Piłki w tym samym roku, Oleg Błochin. Los chciał, że i Błochin i Fomenko poprowadzili niepodległą Ukrainę na wielkim turnieju. Napastnik – podczas MŚ 2006 oraz EURO 2012, Fomenko cztery lata później na ME we Francji. Trafił tam na Polskę, Niemcy i Irlandię Północną – jego kadra odpadła po fazie grupowej.

Sam Fomenko jako piłkarz wystąpił na IO 1976 w Montrealu, zagrał pięć spotkań i zdobył brązowy medal imprezy. Tam także był kolegą Błochina i podopiecznym Łobanowskiego. Dołożył do tego 24 mecze w seniorskiej kadrze

Mykhaylo Fomenko has died aged 75 🕯️

He played for Spartak Sumy, Zorya & Dynamo (winning the Cup Winners’ Cup & UEFA Super Cup in 75 & many league titles)

As a coach, he most notably won the double with Dynamo in 1993, managed Metalist (x3) & led 🇺🇦 to Euro 2016

