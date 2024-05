Raków: Koniec sezonu dla pomocnika

Raków Częstochowa w tym sezonie grał na kilku frontach i na przestrzeni sezonu mało kto w klubie unikał poważniejszych urazów. Tym razem przyszła pora na Gustava Berggrena. Pomocnik opuścił przedwcześnie boisko w Łodzi w wyjazdowym meczu z Widzewa. Teraz wiemy, że sezon dla Szweda już się zakończył. Berggren nie zagra do końca sezonu.

Koniec sezonu dla pomocnika

Całe zejście miało miejsce w Łodzi podczas meczu z Widzewem. Piłkarz miał doznać urazu stawu skokowego, przez co nie był w stanie dokończyć weekendowego ligowego starcia. We wtorek, klub oficjalnie poinformował w oświadczeniu, że Szwed doznał skręcenia stawu skokowego z uszkodzeniem dwóch więzadeł i jego przerwa w grze potrwa około 4 tygodnie.

Sobotni mecz z urazem zakończył Gustav Berggren, który ucierpiał po faulu rywala. Badania wykazały skręcenie stawu skokowego z uszkodzeniem dwóch więzadeł. Przerwa Gustava potrwa około 4 tygodni. "Gusti", wracaj szybko do zdrowia! 👊 pic.twitter.com/TCP9CtRo6k — Raków Częstochowa 🥇 (@Rakow1921) April 30, 2024

Gustav Berggren przyszedł do Rakowa w lecie 2022 roku za 500 tysięcy euro. W zespole spod Jasnej Góry, jednokrotny reprezentant Szwecji świętował tytuł mistrza Polski 2023 oraz awans do Ligi Europy jesienią także poprzedniego roku. Koszulkę „Medalików” założył do tej pory 72 razy. Jego bilans to trzy bramki i dwie asysty. Szwedzki pomocnik ma umowę ważną jeszcze przez rok.

Raków ma do końca sezonu do rozegrania cztery spotkania – dwa u siebie i dwa na wyjeździe. Przy ul. Limanowskiego „Medaliki” podejmą Pogoń oraz Śląsk, w delegacji – zagrają z Zagłębiem Lubin oraz Cracovią. Częstochowianie są szóstą drużyną tabeli, ze stratą dwóch punktów do ligowego podium. Szanse na obronę tytułu przez podopiecznych Dawida Szwargi są obecnie bliskie zera.

Fot. PressFocus

