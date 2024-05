Kay Tejan zostanie w Ekstraklasie i… w Łodzi?

Wydaje się nieuniknione, że Kay Tejan po zakończeniu sezonu pożegna się z ŁKS-em. Łodzianie mają bowiem iluzoryczne szanse na utrzymanie się w Ekstraklasie, co oznacza że z klubu odejdą jego najmocniejsze ogniwa. „Express Ilustrowany” informuje, że co prawda Tejan opuści ŁKS, ale pozostanie w Łodzi.

Kontrowersyjny transfer stanie się faktem?

Drużyna Holendra jest niemalże pewna spadku do Fortuna 1. Ligi, co stawia najbardziej wartościowych zawodników zespołu przed ciężkim wyborem. W tym gronie znalazł się charakterystyczny napastnik, o którego przenosinach mówi się najwięcej z racji starań, jakie włożył on podczas gry w ŁKS-ie. Tejan w barwach „Rycerzy Wiosny” strzelił sześć goli i zanotował trzy asysty, a jego styl gry i występy powodują, że jest jednym z najjaśniejszych punktów ŁKS-u.

W mediach pojawiły się informacje, że Tejan zostanie nie tylko w Ekstraklasie, ale i w Łodzi, bowiem ma zamienić ŁKS na Widzew. Podopieczni Daniela Myśliwca na cztery kolejki przed końcem sezonu zajmują ósme miejsce w tabeli PKO BP Ekstraklasy, a nad strefą spadkową mają 11 punktów przewagi, więc mogą być już spokojni o ligowy byt.

Taki ruch Tejana byłby bardzo ciekawy z perspektywy budowania ataku „Czerwono-Biało-Czerwonych”, bo na tej pozycji gra już Jordi Sanchez. Duet Holendra i Hiszpana w ataku Widzewa mógłby zawojować ligę, z czego Myśliwiec doskonale zdaje sobie sprawę. Być może jest to jego priorytet transferowy w nadchodzącym okienku.

Kay Tejan w wywiadach zachwalał sobie grę w Polsce, nie traktując naszej rodzimej ligi jako wybitnie duże wyzwanie w jego zawodowej ścieżce. Być może wizja lepszego zarobku i walki o coś więcej niż utrzymanie przekona go do pozostania w Polsce i podmianki ŁKS-u na Widzew. A jak będzie w rzeczywistości? Przekonamy się wkrótce.

Kay Tejan w rozmowie z @WeszloCom:

– Nie czuję jednak, żeby Ekstraklasa była trudna. Na podstawie meczów, w których do tej pory wystąpiłem, powiem nawet, że mógłbym zagrać w każdym klubie w Polsce.

Co ciekawe, na moje pytanie, czy jest coś co poprawiłby w swojej grze,… pic.twitter.com/h1iND2Er08 — Adam Kowalewicz (@a_kowalewicz) February 3, 2024

fot. Canal+Sport / YouTube

Może zaciekawi Was odrobina nostalgii! Zerknijcie na nasz cykl ”Słynne drużyny EURO”:

A także inny cykl pt. „Polskie turnieje EURO”: