Co dalej z Vitorem Roque?

Vitor Roque jak na razie nie wyróżnił się niczym szczególnym w Barcelonie, choć był na niego spory „hype”. Nieuniknione wydaje się w jego przypadku wypożyczenie. Co o napastniku możemy powiedzieć po czterech miesiącach gry w barwach Barcelony?

Problemy Vitora Roque

Vitor Roque, przechodząc zimą do FC Barcelony, przynosił ze sobą sporo oczekiwań i nadziei w szeregach kibiców „Dumy Katalonii”. Statystyki, jak i kompilacje jego najlepszych akcji budowały obraz bardzo nowoczesnego napastnika z dobrą techniką. Siedmioletni kontrakt dodatkowo zaszczepił wśród fanów przekonanie, że Brazylijczyk może zostać nowym Neymarem, czy Ronaldinho.

Oczekiwania były ogromne, jednak już same początki nie okazały się takie kolorowe. Brazylijczyk przybył do Barcelony z najwyższym procentem tkanki tłuszczowej w zespole, która wynosiła 14%. Co prawda po ciężkiej pracy na treningach i współpracy ze sztabem udało się zmniejszyć tkankę tłuszczową do 9%, ale i tak jego podejście w pewien sposób zaniepokoiło zarząd ”Blaugrany”.

Drugą sprawą jest chęć wypożyczenia „Tigrinho” w przyszłym sezonie. Niemieckie media mówią o wstępnym zainteresowaniu RB Lipska, choć póki co może to ograniczać się jedynie do obserwacji poczynań napastnika. Zdaniem Barcelony Roque ma zostać wypożyczony po to, by dostawać regularne minuty i zyskiwać doświadczenie na wielkich stadionach Europy. Inne zdanie co do tego ma mieć agent młodego piłkarza. Andre Cury martwi się o losy 19-latka, który chciał grać w barwach FC Barcelony.

To po części pokazuje, jaki stosunek do Vitora Roque ma Xavi. W hierarchii ustawia wyżej nawet Ferrana Torresa. Zapowiedzi były huczne, a przygoda Brazylijczyka z Barceloną może skończyć się już po pół roku, gdyż 19-latka wypożyczy inny klub, który poświęci mu więcej uwagi i da więcej minut na boisku. W ten sposób Vitor Roque może poniekąd odciąć się od swojego wymarzonego klubu i pójść w ślady chociażby Cole’a Palmera z Manchesteru City. Nie wydaje się jednak, żeby „Barca” tak łatwo się go pozbyła. Wypożyczenie jest jednak więcej niż pewne.

