Typy bukmacherskie na Borussia Dortmund – PSG i kursy na półfinał Ligi Mistrzów. W środę czeka nas drugi półfinał Champions League. BVB zmierzy się ze świeżo upieczonym mistrzem Francji. Paryżanie mogą już świętować triumf w lidze, a gospodarze wciąż walczą o to, aby i w przyszłym sezonie zagrać w Lidze Mistrzów. Kto wypadnie lepiej w pierwszej odsłonie tej rywalizacji? Sprawdź zapowiedź i eksperckie typy na ten niezwykle ważny pojedynek!

Borussia Dortmund – PSG – typy bukmacherskie

Na mecze takiej rangi koniecznie trzeba przeanalizować najciekawsze typy bukmacherskie. Bardzo ciekawie zapowiada się środowy półfinał Ligi Mistrzów. Borussia Dortmund zmierzy się z PSG. Gospodarze dosyć sensacyjnie wyeliminowali Atletico Madryt, a ich udział na tym etapie rozgrywek jest niespodzianką. Już samo wyjście z piekielnie trudniej grupy F (i to na pierwszym miejscu!) było sporym zaskoczeniem. Co ciekawie, w tej samej grupie grało PSG, które na koniec miało trzy punkty mniej od Borussii. Paryżanie musieli odwrócić losy meczu z Barceloną, aby awansować do półfinału. Przed nimi spora szansa na pierwszy triumf w Champions League w historii.

Borussia Dortmund to na papierze najsłabsza drużyna w półfinale tegorocznej Ligi Mistrzów. Nie należy jej jednak lekceważyć, co potwierdziła dobrą grą w grupie F na początku sezonu. Ostatnio jednak nie radzi sobie najlepiej w Bundeslidze, a na ten moment zajmuje piąte miejsce, które nie jest premiowane grą w Champions League. Borussia niedawno przegrała 1:4 w hicie z RB Lipsk, a wcześniej zremisowała z Bayerem Leverkusen. Wcześniej jednak po znakomitym meczu pokonała Atletico Madryt 4:2 i odrobiła stratę ze stolicy Hiszpanii, meldując się w półfinale Champions League.

PSG ostatnio zremisował z Le Havre 3:3, ale i tak wygrali już Ligue 1 (przez remis Monaco). Mbappe i spółka obronili tytuł mistrza Francji i mogą skupić się na grze w Lidze Mistrzów, co daje im spory komfort. Rozegrali dobre spotkanie w Barcelonie, ale trzeba przyznać, że awans ułatwił poważny błąd Araujo. Urugwajczyk nieodpowiedzialnie sfaulował zawodnika i Duma Katalonii przez długi czas musiała grać w dziesiątkę. W miniony weekend jednak, mistrz Francji zremisował 3:3 ze wspomnianym Le Havre, a wcześniej pokonał Lorient (4:1) i Lyon (4:1).

W całej historii rozgrano sześć spotkań między Borussią Dortmund a PSG, z czego dwa w tym sezonie. Kluby spotkały się w fazie grupowej Champions League. Pierwsze spotkanie wygrali piłkarze z Francji (2:0), a drugie zakończyło się remisem 1:1. W 2010 roku doszło dwa razy do podziału punktów, a w 2020 roku pierwsze starcie wygrała Borussia Dortmund, a drugie PSG.

Potencjału ofensywnego obu ekip nie trzeba przedstawiać. Nie brakuje tu strzelb najwyższej światowej klasy. W tegorocznej edycji Ligi Mistrzów pada naprawdę sporo bramek i widać gołym okiem, że wszystkie drużyny idą na całość. Moim zdaniem w środowy wieczór zobaczymy podobny scenariusz. Gram over 3 goli po kursie @1.74 w ofercie legalnego bukmachera Betfan.

Najlepsze kursy bukmacherskie pod typowanie Borussia Dortmund – PSG

Betfan standardowo proponuje setki zakładów związanych z danych wydarzeniem sportowym, a w tym przypadku z pojedynkiem Borussia Dortmund – PSG. Koniecznie trzeba zajrzeć do pozostałych zakładów w tym spotkaniu. Zamiast standardowego typu, można pokusić się o strzelca. Największe szanse na trafienie do siatki ma oczywiście francuski napastnik Kylian Mbappe po kursie @1.91.

Tutaj nie ma mowy o odstawianiu nogi czy odpuszczaniu, bo obie strony zdają sobie sprawę z wagi tego meczu. Dla kibiców obu drużyn to najważniejsze starcie w sezonie. Liczy się tylko awans za wszelką cenę. Śmiało można także zajrzeć do liczby fauli czy kartek.

Statystyki na typy bukmacherskie Borussia Dortmund – PSG

Borussia w ostatnich trzech meczach zanotowała porażkę, remis i zwycięstwo

PSG jest niepokonane od czterech spotkań

W pięciu ostatnich bezpośrednich starciach między tymi ekipami dwa razy zanotowano BTTS

Przewidywane składy Borussia Dortmund – PSG

Borussia Dortmund : Kobel – Ryerson, Hummels, Schloterrback, Maatsen – Can, Sabitzer – Brandt, Reus, Sancho – Fullkrug

: Kobel – Ryerson, Hummels, Schloterrback, Maatsen – Can, Sabitzer – Brandt, Reus, Sancho – Fullkrug PSG: Donnarumma – Hakimi, Marquinhos, Hernandez, Mendes – Zaire-Emery, Ruiz, Vitinha – Barcola, Mbappe, Dembele

