Brighton z transferem medycznym – dosłownie i w przenośni

Brighton ma w aktualnym sezonie do czynienia z ogromną liczbą urazów. By zmniejszyć przypadek do minimum, klub zdecydował się na tranfer medyczny. Nie jest to jednak nagłe przybycie piłkarza. Klub podpisał umowę z jednym z najlepszych specjalistów medycyny sportowej w Niemczech, doktorem Florianem Pfabem, lekarzem Eintrachtu Frankfurt.

Sytuacja jest bardzo prosta. Brighton w lidze angielskiej miało w tym roku bardzo duże problemy z kontuzjami u swoich graczy. Praktycznie w każdym miesiącu Roberto De Zerbi musiał sobie radzić bez kilku najważniejszych graczy, a oto lista kontuzjowanych, często są to bardzo długie absencje:

We are pleased to announce the forthcoming appointments of Professor Doctor Florian Pfab as the club's new head of medicine and Doctor Gary Walker as our new head of performance.

Both will start their new roles with us in the summer, ahead of pre-season for the 24/25 season. 🤝

— Brighton & Hove Albion (@OfficialBHAFC) April 30, 2024