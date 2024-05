Everton i Fulham czekają kary?

”Premier League ukarała Fulham z uwagi na złamanie zasad rejestracji zawodników” – czytamy w oficjalnym oświadczeniu ligi. Wynika to z nieścisłości przy transferze Fabio Carvalho, który jest teraz piłkarzem Liverpoolu wypożyczony do drugoligowego Hull. Na londyński klub nałożono sześciomiesięczny zakaz rejestrowania graczy akademii w zawieszeniu na rok oraz grzywnę w wysokości 75 tysięcy funtów. Władze Premier League dopatrzyły się bowiem naruszenia zasad w związku z płatnościami przy ugodzie ws. transferu Fábio Carvalho. Latem 2022 roku młody Portugalczyk przeszedł do Liverpoolu za niecałe sześć milionów euro. Mimo udanego wejścia do zespołu Juergena Kloppa, dość szybko stał się… etatowym rezerwowym.

🚨🚨| NEW: Fulham FC and the Premier League have agreed on sanctions agreement due to the club's breaches of player registration rules.

❗The club will be banned from registering Academy players for six months (suspended for one year) who were previously or are currently… pic.twitter.com/6OsMNYxe79

— CentreGoals. (@centregoals) April 30, 2024