Rangnick coraz bliżej Bayernu

Z ustaleń „Bilda” wynika, że ”pewniakiem” do przejęcia Bayernu po zakończeniu sezonu jest Ralf Rangnick. Choć przed półfinałowym meczem Ligi Mistrzów z Realem Madryt nikt nie chciał wywoływać zamętu pytaniami o nazwisko nowego trenera Bayernu, już po spotkaniu wszystko stało się jasne.

Po pierwszym meczu Bayernu z Realem Madryt w półfinale Ligi Mistrzów (2:2) negocjacje Bawarczyków z obozem obecnego selekcjonera reprezentacji Austrii miały nabrać tempa. Niemieckie media informują, że Bayern jeszcze nie porozumiał się ostatecznie z austriacką federacją, z którą Rangnick ma kontrakt do 2026 roku. Austriacy zamierzają twardo negocjować w tej sprawie i jeśli już zgodzą się na jego odejście, to wyłącznie po wpłaceniu przez Bayern wysokiej kwoty odstępnego.

„Sport Bild” zaznaczył, że dyrektor sportowy Bayernu Christoph Freund dał wsparcie Austriakom w 2022 roku. Wówczas dzięki niemu tamtejsza federacja mogła zatrudnić Rangnicka. W związku z tym szefostwo Bayernu liczy, że teraz Austriacy się odwdzięczą za tamtą pomoc. Co istotne, Rangnick przystał na ustępstwa finansowe wobec Austrii. W tamtejszej kadrze zarobki selekcjonera nie przekraczają 1,5 mln euro.

🚨 FC Bayern are discussing final details with Ralf Rangnick in order to complete the agreement really soon. The appointment is really close.

Main part of the points about project, influence of the manager for signings/outgoings and more have been discussed; it's been positive. pic.twitter.com/SoSDMl8CQi

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 1, 2024