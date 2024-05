Ekstraklasa to popularny kierunek dla hiszpańskich zawodników. Rzadko jednak zdarza się, aby trafić nad Wisłę… bezpośrednio z Barcelony. Do takiego transferu miało dojść ubiegłego lata. Pod Jasną Górę, do klubu prowadzonego przez Dawida Szwargę miałt trafić Fermin Lopez, dziś członek pierwszej drużyny „Blaugrany”.

Piłkarz Barcelony w Rakowie? To miało się wydarzyć

W premierowym programie „Z teco, co słyszę” na kanale YouTube Meczyków Tomasz Włodarczyk zdradził, że latem 2023 roku do Rakowa Częstochowa trafić miał Fermin Lopez. Młoda gwiazda Barcelony, w tamtym czasie grała na wypożyczeniu w trzecioligowym Linares.

🚨Rok temu Fermin Lopez był blisko transferu do Rakowa Częstochowa! Barcelona ustaliła nawet kwotę transferu. Fermin został jednak zweryfikowany negatywnie. Jak to w ogóle możliwe? Niesamowita historia pokazująca, ile w piłce waży jedna decyzja: https://t.co/PElxvymaKe — Tomasz Włodarczyk (@wlodar85) May 1, 2024

Skauting częstochowian analizował piłkarza (wtedy) Linares, tak jak wielu piłkarzy na trzecim poziomie rozgrywkowym w Hiszpanii mają w zwyczaju śledzić polskie kluby. Piłkarz należący do Stellar Group (ta sama agencja co Wojciech Szczęsny oraz Grzegorz Krychowiak) miał dostać propozycję czy nie chciałby pójść ścieżką Marca Guala (Legia, wcześniej Jagiellonia) i spróbować wybić się nad Wisłą. Kluby miały dogadać się do odstępnego w wysokości 600 tysięcy euro, jednak finalnie Raków odrzucił możliwość transferu tego zawodnika.

O braku przeprowadzki do Polski zdecydował niski wzrost piłkarza, który według częstochowskich skautów – nie pomógłby w robieniu przewagi w polu karnym rywala. Ciekawostką jest, że do czasów Johana Cruyffa w klubie, Fermin Lopez prawdopodobnie nigdy nie dostałby nawet szansy w pierwszym zespole Barcelony. Przed rządami holenderskiej legendy, w klubie panowała zasada nadgarstka (z hiszp. prueba de la muneca). Ci, którzy mieli nie osiągnąć w przyszłości 180 cm wzrostu od razu byli odrzucani.

Warto tu wspomnieć, że w kadrze Rakowa jest już jeden zawodnik z przeszłością w Barcelonie. To Ben Lederman, który w młodości był członkiem La Masii i jest prywatnie kolegą Ansu Fatiego.

Pomocnik „Dumy Katalonii” w bieżącej kampanii stał się bardzo użytecznym członkiem pierwszej drużyny. Rozegrał 37 spotkań, w których strzelił 8 goli i zaliczył jedną asystę. Dwudziestolatek „w nogach” ma już 1583 minuty. Przed sezonem 2023/24 ani razu nie zagrał nawet w drugiej drużynie Barcelony.

Fot. PressFocus

Może zaciekawi Was odrobina nostalgii! Zerknijcie na nasz cykl ”Słynne drużyny EURO”:

A także inny cykl pt. „Polskie turnieje EURO”: