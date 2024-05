Piłkarz Leicester „strollował” Leeds United

Leicester City zapewniło sobie niedawno zwycięstwo w Championship i błyskawicznie powróciło na najwyższy poziom rozgrywkowy w Anglii. Stephy Mavididi przypomniał z tej okazji… wywiad z Georginio Rutterem, w którym ten mówi, że „Leeds jest najlepszym klubem w lidze” i to w specyficzny sposób wyśmiał.

Awans przed czasem

Gracze Leicester City mogli świętować już na dwa swoje mecze przed końcem. Stało się tak, bo druga drużyna w tabeli, czyli Leeds United doznała bolesnej porażki w Londynie w 45. kolejce, ulegając aż 0:4 Queens Park Rangers. Właśnie to dało nie tylko awans „Lisom”, ale i zwycięstwo w całej Championhsip. Leicester przypieczętowało to jeszcze zwycięstwem z Preston North End. Ma na koncie 97 punkty. Pozostało jeszcze jedno spotkanie, zatem podopieczni Enzo Mareski mogą skończyć z okrągłą liczbą 100 punktów.

Leicester City błyskawicznie wraca do elity po niespodziewanym spadku w sezonie 2022/23. Zajęło wtedy 18. miejsce w angielskiej elicie. Ten spadek uznano za pewnego rodzaju niespodziankę. Mieli przecież w składzie kilku jakościowych zawodników: James Maddison, Harvey Barnes, Youri Tielemans, czy Kiernan Dewsbury-Hall. Problemem byli jednak fatalni bramkarze – Danny Ward oraz Daniel Iversen. Nie wiadomo który z nich był gorszy…

Bitwa z innym spadkowiczem

Leeds United to inny spadkowicz z sezonu 2022/23. „Pawie” zajęły 19. miejsce, tuż za plecami Leicester i także walczą teraz o powrót do elity. Wspomniana powyżej porażka z QPR może okazać się bardzo bolesna w skutkach, bowiem dzięki temu Ipswich Town wskoczyło na drugie miejsce, wygrywając na wyjeździe z Coventry. Druga pozycja także daje bezpośredni awans. Wiele na to wskazuje, że Leeds United go nie osiągnie i będzie musiało bić się o niego w barażach (miejsca 3-6)

Ostatni miesiąc w wykonaniu „Pawi” był dramatyczny, gdyż wygrali tylko jedno spotkanie na pięć i wypuścili ten wydawało się pewny już awans. Tak prezentują się niedawne wyniki tego klubu:

1:2 z Coventry

0:0 z Sunderlandem

0:1 z Blackburn

4:3 z Middlesbrough

0:4 z QPR

Stephy Mavididi „trolluje” Leeds

23 lutego Leeds United pokonało Leicester City 3:1 w spotkaniu spadkowiczów. Po nim Georginio Rutter udzielił wywiadu telewizji „Sky Sports” i powiedział w nim: Jesteśmy najlepszą drużyną Championship. Mavididi postanowił wyciągnąć tę wypowiedź i z niej zakpić. Wstawił ją na swoje social media, jednocześnie też dodał… filtr z samym sobą, jak… myje zęby, a w tle słucha właśnie tego wywiadu. Była to odpowiedź na to, kto jest de facto najlepszy w lidze.

Steve Mavididi to bardzo ważny zawodnik Leicester City. Rozegrał w tym sezonie 45 spotkań na lewym ataku, zatem wystąpił we wszystkich. Strzelił 12 goli i zanotował sześć asyst, zatem miał bezpośredni udział w 20% ligowych bramek „Lisów”. Zajmuje także w klubie 6. miejsce pod względem liczby rozegranych minut. Nigdy w swojej karierze nie zagrał w Premier League. Wychował się w Arsenalu i tam występował w juniorach. Potem trafił do Juventusu i występował głównie w trzecioligowych rezerwach. Zagrał tylko w jednym spotkaniu Serie A. Do Leicester trafił z kolei z Clubu Brugge za około 7,5 mln euro.

