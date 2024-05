Widzew chce się zbroić i ma już plan na letnie okno

Z ustaleń dziennikarza Meczyków Tomasza Włodarczyka wynika, że Widzew Łódź planuje transferową ofensywę przed rozpoczęciem kolejnego sezonu Ekstraklasy. Łódzki klub dokłada wszelkich starań, by wzmocnić szczególnie formację ofensywną. Mowa głównie o wzmocnieniach z Półwyspu Iberyjskiego, ale jest też polski wątek.



Brak zmartwień o utrzymanie

Na tym etapie sezonu Widzew ma już bezpieczną sytuację. Nie musi się martwić o ligowy byt. Wynika to z tego, że zespół Daniela Myśliwca zajmuje 8. miejsce w Ekstraklasie. Ma sporą przewagę nad strefą spadkową, która wynosi 11 punktów. A jak wiadomo, do końca rozgrywek zostały zaledwie cztery kolejki.

Widzew chce się zbroić – szuka więc nie tylko w Polsce, ale i np. na Półwyspie Iberyjskim. Tak komfortowa sytuacja sprawia, że można już nieco wybiegać w przyszłość i myśleć o wzmocnieniach na następny sezon ligowy. W rzeczy samej Widzew szuka przede wszystkim jakości na środku ataku. „Express Ilustrowany” całkiem niedawno donosił, że Kay Tejan, napastnik pewnego już spadkowicza, a zatem ŁKS-u, znalazł się w kręgu zainteresowań Widzewa.

Ale teraz w przestrzeni publicznej pojawiło się nowe nazwisko. Tomasz Włodarczyk donosi, że gracz Unionistas de Salamanca – Borislava Stankova wzbudził zainteresowanie łódzkiego klubu. „Slavy” gra na trzecim poziomie rozgrywkowym w Hiszpanii, a jego zespół mierzył się w aktualnej kampanii z Barceloną Roberta Lewandowskiego w Copa del Rey – Bułgar zagrał w połowie stycznia pół godziny. W tym sezonie jego dorobek to 11 goli i dwie asysty w 29 meczach. Jest to stosunkowo młody piłkarz z szansami na dalszy rozwój, bo ma on raptem 21 lat.