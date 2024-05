Barcelona się zbroi – wysłuchano sugestii Lewandowskiego

Barcelona ma wiele problemów i jednym z nich jest przygotowanie fizyczne. To coś na co kibice wręcz notorycznie skarżyli się w ostatnich miesiącach w kontekście swojego zespołu. Receptę na problemy ze zdrowiem piłkarzy ma znaleźć Julio Tous, który dołączy wkrótce do sztabu szkoleniowego Xaviego Hernandeza. Słynne rozmowy w domu Joana Laporty mogą doprowadzić do zmian na plus w otoczeniu trenera Blaugrany.

Barcelona się zbroi

Sylwetkę Julio Tousa przybliżył na platformie X Krystian Buszta, który miał z tym specem od przygotowania fizycznego do czynienia:

Po za pracą w najlepszych klubach i z najlepszymi piłkarzami Julio jest dyrektorem studiów podyplomowych w Barcelonie, które miałem przyjemność ukończyć. Razem z Paco Seirullo, Gerrard Moras, Joan Sole opowiadają o przygotowaniu piłkarza w sposób nieznany większości. — Krystian Buszta (@buszta_krystian) April 30, 2024

„Jego podróż nie była usłana różami (i nie, praca z Antonio Conte taką nie była). 20 lat temu jako 32-latek trafił na półroczny staż do Barcelony, wprowadzając pierwsze urządzenia inercyjne. Wywodzi się z koszykówki i do tego okresu pracował głównie przy niej” – twierdzi Buszta.

Długoletnia współpraca z Conte i wysłuchanie sugestii „Lewego”

Polak zwraca też uwagę na to, że Tousa miał okazję współpracować z cenionym włoskim trenerem:

„Od 2011 do 2021 pracował z Conte, mając najdłuższy czas u jego boku. Jak opowiadał nam na zajęciach, praca z Conte nie była łatwa, głównie przez jego egocentryczny charakter, dlatego w 2021 zdecydował o odejściu” – nadmienił.

Znamienne, że Robert Lewandowski, który był przyzwyczajony do dużych obciążeń fizycznych podczas gry w Bayernie Monachium, zwrócił uwagę na to, że w Barcelonie jest zupełnie inne, zbyt łagodne podejścia do tego typu treningu.

W grudniu doszło do pewnej sytuacji z Xavim i Robertem Lewandowskim. Polak wziął trenera Barcelony na bok, aby porozmawiać z nim na osobności. Robert przekazał mu, że Xavi musi zwiększyć wymagania wobec zespołu. Była to wskazówka, którą podał w formie rady, a nie krytyki.… — BarcaInfo (@_BarcaInfo) May 1, 2024

W marcu, przed meczami barażowymi do EURO 2024 w Niemczech, Lewandowski także odniósł się do tej kwestii:

Wiedziałem, że muszę trochę zmienić trening, podejść bardziej indywidualnie, czy to akcent, jeśli chodzi o fizyczność, czy interwały, czy nawet specyficzne ćwiczenia, po których też się lepiej czuje. W ostatnich tygodniach w drużynie zmieniliśmy też intensywność treningu, więc wydaje mi się, że nie tylko ja, ale i cała drużyna na tym korzysta, i mam nadzieję, że teraz będziemy iść tylko do przodu – powiedział na konferencji przed meczami reprezentacji Polski.



Wykład trenera przygotowania fizycznego

Pod koniec marca Josep María Tejedo (trener przygotowania fizycznego) wyjaśnił istotę treningu fizycznego w Barcelonie na łamach katalońskiego „Sportu” (tłumaczenie z fcbarca.com):

Idealny tydzień, „czysty”, przed meczem w weekend ma trzy fazy: pierwsza to regeneracja lub wyrównanie. To sesja dzień po poprzednim spotkaniu. Ci, którzy grali mniej, wykonują cięższą sesję treningową, by wyrównać wysiłki meczowe, a ci, którzy grali więcej, przeprowadzają sesję regeneracyjną. W idealnym świecie kolejny dzień to wolne, a w następnych czterech zaczynają się przygotowania do kolejnego meczu. Pierwsze dwie sesje to przeciążenie, gdzie szukamy wysiłku takiego, jak w meczu. Na pierwszej sesji szukamy stymulacji nerwowo-mięśniowej

Panuje przekonanie, że gdy Barcelona przestała uczestniczyć w innych rozgrywkach niż LaLiga, można prowadzić te treningi w sposób optymalny. Wynika to z tego, że znacznie zmniejszyło się natężenie meczów. A wielki powrót Tousa stanie się wkrótce faktem i kibice mogą z pewnością i przekonaniem patrzeć w nowy sezon. Fachowiec współpracujący wiele lat z Antonio Conte w latach jego triumfów jest oznaką, że Barcelona na każdym polu stara się usprawnić zespół, mimo swoich finansowych problemów.

