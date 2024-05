Zapowiedź 19. kolejki ORLEN Ekstraligi

Tegoroczna majówka zakończy się na piłkarsko. I to jak! W 19. kolejce ORLEN Ekstraligi dojdzie do spotkań, które mogą zmienić oblicze czołówki tabeli. Zarówno „GieKSę”, jak i Pogoń Szczecin czekają wymagające starcia.

GÓRNIK ŁĘCZNA – MEDYK KONIN (4.05, godz. 12:00)

Kilka sezonów temu takie starcie uchodziłoby za klasyk. Dziś z łatwością można wskazać w nim faworyta. Tym będzie oczywiście Górnik Łęczna – mimo stania się w ostatnim czasie ligowym średniakiem. Medyk upatrywać swoich szans może w kiepskiej formie rywalek. „Górniczki” od startu rundy wiosennej wygrały tylko raz – z AP ORLEN Gdańsk. W kolejnych siedmiu meczach (licząc łącznie z ORLEN Pucharem Polski) doznały pięciu porażek, w tym zawstydzającej ze Stomilankami Olsztyn u siebie i dwa razy remisowały. Co zadziwiające: Górnik lepiej wygląda w grze z faworytkami niż zespołami z dołu tabeli.

POGOŃ SZCZECIN – UKS SMS ŁÓDŹ (5.05, godz. 11:45)

Po ostatniej kolejce Pogoń wróciła do walki o mistrzostwo. Do „GieKSy” traci tylko punkt. Teraz ważne dla niej, by nie tracić dystansu. W niedzielę piłkarki ze Szczecina staną jednak przed bardzo trudnym zadaniem. Zagrają z UKS SMS Łódź, walczącym wciąż o trzecie miejsce w tabeli. Łodzianki potrzebują nie tylko punktów, ale i bramek, na które ścigają się korespondencyjnie z Czarnymi Sosnowiec. Na północ kraju przyjadą z pewnością z myślą o pełnej puli.

ŚLĄSK WROCŁAW – AP ORLEN GDAŃSK (5.05, godz. 12:00)

Po kapitalnym początku rundy wiosennej, wywalczeniu awansu do finału ORLEN Pucharu Polski, Śląsk Wrocław popadł w marazm. Ostatnie trzy spotkania przyniosły mu raptem dwa punkty i to mimo że mierzył się z zespołami będącymi niżej od niego w tabeli. AP ORLEN Gdańsk wciąż walczy o strefę medalową. Przydarzają mu się wpadki, ale i tak pozostaje w ścisłej czołówce. Zapowiada się ciekawy mecz drużyn o podobnym potencjale. Ostatnio, właśnie w półfinale pucharu, górą był Śląsk.

STOMILANKI OLSZTYN – POGOŃ TCZEW (5.05, godz. 13:00)

Stomilanki potrafią zaskoczyć (wygrały przecież na wyjeździe z Górnikiem Łęczna), ale na ogół są dostarczycielkami punktów. Pogoń Tczew mecze dobre miesza natomiast z fatalnymi. Ostatnia porażka 0:7 z Czarnymi Sosnowiec sprawiła, że żadna z ekip nie ma w tym sezonie tylu bramek straconych, co właśnie tczewianki. W niedzielę spotkają się dwie najsłabsze defensywy ligi, mające łącznie 108 straconych bramek po 18 kolejkach.

CZARNI SOSNOWIEC – REKORD BIELSKO-BIAŁA (5.05, godz. 15:00)

Rekord Bielsko-Biała ostatnio był w stanie zaskoczyć liderki tabeli. Potrafi „urywać” punkty, dzięki czemu wciąż utrzymuje się nad strefą spadkową. Nie ma jednak co kryć: Czarni Sosnowiec są w tym duecie drużyną na papierze znacznie lepszą. Ostatnio, po rozgromieniu Pogoni Tczew aż 7:0, sosnowiczanki wskoczyły na trzecie miejsce w tabeli. I zrobią wszystko, by nie dać wyrwać sobie medali. Cały czas warto podkreślać, że są w rundzie wiosennej niepokonane.

GKS KATOWICE – UJ KRAKÓW (5.05, godz. 17:00)

Liderkom coraz trudniej. W ostatniej kolejce piłkarki GKS-u Katowice sensacyjnie tylko zremisowały z Rekordem Bielsko-Biała. Teraz czeka je jeszcze trudniejsze zadanie. Zmierzą się z UJ Kraków, czyli drużyną wyspecjalizowaną w płataniu figli faworytkom. „GieKSa” na kolejną stratę punktów pozwolić już sobie nie może. Tuż za nią w tabeli czyha Pogoń Szczecin, gotowa wykorzystać każdy błąd.

Rozgrywki ORLEN Ekstraligi kobiet – tabela przed 19. kolejką:

1. GKS Katowice – 42 pkt (bramki: 41-14)

2. Pogoń Szczecin – 41 pkt (bramki: 49-15)

3. Czarni Sosnowiec – 34 pkt (bramki: 45-19)

4. UKS SMS Łódź – 34 pkt (bramki: 41-17)

5. AP ORLEN Gdańsk – 32 pkt (bramki: 28-21)

6. Śląsk Wrocław – 28 pkt (bramki: 38-30)

7. Górnik Łęczna – 24 pkt (bramki: 27-26)

8. Pogoń Tczew – 20 pkt (bramki: 25-56)

9. Rekord Bielsko-Biała – 16 pkt (bramki: 20-29)

10. UJ Kraków – 15 pkt (bramki: 24-37)

11. Medyk Konin – 13 pkt (bramki: 18-50)

12. Stomilanki Olsztyn – 7 pkt (bramki: 10-52)

ORLEN Ekstraliga kobiet – najlepsze strzelczynie:

12 goli – Natalia Oleszkiewicz (Pogoń Szczecin)

10 goli – Magdalena Sobal (Pogoń Tczew), Anna Zapała (UJ Kraków), Marcelina Buś (Śląsk Wrocław), Karolina Majda (UKS SMS Łódź)

9 goli – Emilia Zdunek (Pogoń Szczecin)

Materiał powstał we współpracy z ORLEN