Parma w Serie A! Spory wkład Polaka

Legendarna Parma znów zagra w Serie A. „Crociatim” w wyniku pozytywnych dla klubu wyników ligowych rywali wystarczał w Apulii w starciu z Bari jedynie remis. I tak też się stało. Parma po remisie 1:1 wraca do elity po trzech sezonach na zapleczu. Sporą cegiełkę do sukcesu dołożył sprowadzony trzy lata temu z Pogoni Szczecin Adrian Benedyczak.

Parma w Serie A

Drużyna należąca do 61-letniego biznesmena ze stanu Iowa, Kyle’a Krause powraca do Serie A po trzech sezonach na zapleczu włoskiej elity. To trzeci awans do Serie A trenera Fabio Pecchii, który wcześniej dokonał tego z Hellasem oraz Cremonese. W swoim trenerskim CV ma on także awans z Latiną (klub kilkadziesiąt kilometrów od Rzymu) do Serie B. Jest to o tyle ciekawe, że jako piłkarz – Pecchia doświadczył aż pięciu spadków z elity.

Sam trener Parmy prawdopodobnie znalazł swoje miejsce na ziemi – jego kariera trenerska na tym etapie już jest bardzo ciekawa. Asystent w Realu Madryt i Napoli, do tego rezerwy Juventusu, drugoligowa japońska Avispa Fukuoka. W ostatnich dwóch klubach dwa awanse do Serie A.

Parma manager Fabio Pecchia as a player was relegated from Serie A 5 times (a record). As a manager he has now promoted 3 clubs to Serie A (Hellas, Cremonese, and now Parma) https://t.co/v2JO8fy5U4 — Francesco (@FRANCESCalciO_) May 1, 2024

Co ciekawe, jeden ze spadków to ostatni sezon w elicie dla Como, dla którego wtedy Pecchia grał. Dziś Como jest trzy punkty od powrotu po 21 latach na najwyższy poziom. O Como i projekcie, w którym inwestorem jest Thierry Henry, pisaliśmy TUTAJ. Drużyna znad jeziora jest obecnie druga w tabeli, trzy punkty za Parmą, a cztery oczka nad Venezią, która w ostatniej minucie przegrała z sensacyjnym beniaminkiem z Catanzaro (piąta drużyna Serie B). Co by się nie stało do końca sezonu – dwójka liderów ma już pewne miejsce w top3.

Ciekawostką jest, że drugi sezon z rzędu ktoś wywalcza awans w Bari i znów (!) nie jest to drużyna gospodarzy. Ci, rok po roku są w zupełnie odmiennej sytuacji. Rok temu byli kilka minut od Serie A, dziś walczą, aby w ogóle się utrzymać na drugim poziomie.

Osobiście bardzo cieszę się, że Kyle Krause ma w końcu swój moment satysfakcji i wielkiego doceniania. Przez 4 lata, mimo olbrzymiego zaangażowania i nakładów finansowych, był kwestionowany, a wręcz niewspółmiernie hejtowany (oczywiście nie wszystko było tip-top). pic.twitter.com/MecbLBrof5 — fcparma.com.pl (@fcparmacompl) May 2, 2024

Specjalnie dla FutbolNews po awansie wypowiedział się Łukasz Baron, kibic Parmy i redaktor prowadzący strony internetowej o włoskim klubie:

Parma wiele rzeczy po ostatnim spadku poukladała i wydaje mi się, że dobrze jej ten pobyt w Serie B zrobił. Jeśli chodzi o przyszłą kampanię celem głównym jest rzecz jasna utrzymanie. Byłoby super powtórzyć wynik Genoi z tego sezonu. Z obecnym składem, w obecnej Serie A moim zdaniem Parma na spokojnie by się utrzymała. Podstawa jest solidna i naprawdę nie trzeba robić rewolucji, aczkolwiek 5-6 nowych twarzy by się przydało, w każdej formacji przydałoby się jakieś wzmocnienie. Nie ukrywam, fajnie byłoby, aby klub wyrwał jakieś ciekawsze nazwiska ze spadkowiczów, ale trzeba czekać na rozwój sytuacji w Serie A.

Adrian Benedyczak przybył w 2021 roku na Stadio Ennio Tardini za około 2.5 miliona euro. Do dziś, w koszulce „Crociatich” rozegrał już 103 spotkania i strzelił 27 bramek, notując przy tym pięć decydujących podań. W obecnej kampanii – jego licznik bramkowy zatrzymał się na 10 ligowych trafieniach. Jaka przyszłość czeka Polaka?

Bardzo ciężko powiedzieć. Adrian niedawno doznał urazu i póki co musi się wyleczyć. Trzeba pamiętać, że został mu rok umowy, więc to na dobrą sprawę ostatnia okazja, aby go spieniężyć. Optymalnie byłoby dla Parmy przedłużyć umowę o rok i sfinansować nim zbliżające się letnie okienko transferowe. Dla drużyny byłoby to najlepsze wyjście, bo „Benek” co prawda „robi” liczby, ale są bardziej niezbędni dla zespołu zawodnicy – tj. Bernabe czy Man. Wtedy bez wątpienia, wolałbym aby to Polak został poświęcony.

