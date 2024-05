Lucas Hernandez nabawił się poważnej kontuzji

Lucas Hernandez nabawił się kontuzji w ostatnim meczu Ligi Mistrzów przeciwko Borussii Dortmund. Prognozy na temat jego stanu zdrowia od początku nie były optymistyczne i po wnikliwych badaniach okazało się, że 28-latek zerwał więzadło krzyżowe w kolanie. Przez uraz zmuszony będzie pauzować około sześć miesięcy. Oznacza to, że nie zobaczymy go na zbliżających się mistrzostwach Europy.

Lucas Hernandez może mówić o sporym pechu. Obecny sezon pomału dobiega końca, a dodatkowo zbliża się coraz bardziej wyczekiwane EURO 2024. W ostatnim półfinale Ligi Mistrzów Paris Saint-Germain mierzyło się w pierwszym meczu z Borussią Dortmund. Niemiecka drużyna okazała się lepsza i pokonała świeżo upieczonego mistrza Francji 1:0. Tuż przed przerwą Lucas Hernandez w starciu z Niclasem Fullkrugiem nabawił się urazu. Musiał zejść z boiska.

🚨🔴🔵 BREAKING: Lucas Hernández has torn his ACL and he will be out for the next 6/7 months.

Season over for PSG defender and he won’t be part of France squad at the Euros, confirmed. 🇫🇷

Get well soon, Lucas! ❤️ pic.twitter.com/rkjp7mcmvo

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 2, 2024