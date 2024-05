Hiszpanie piszą o triumfie Wisły Kraków

Zawodnicy Wisły Kraków w dramatycznych okolicznościach zdobyli Puchar Polski na PGE Narodowym. Więcej o tym spotkaniu możecie przeczytać TUTAJ. To wydarzenie odnotowały również hiszpańskie media. W końcu to właśnie Hiszpanie odegrali absolutnie wiodącą rolę w zdobytym pucharze – skomentowała „Marca„.

Viva la Wisła

Warto zwrócić uwagę, jak istotne role w tej efektownej wiktorii odegrali Hiszpanie – piłkarze, trener Albert Rude i dyrektor sportowy – Kiko Ramirez. Jest to powód, dla którego hiszpańskie media zwróciły uwagę na triumf „Białej Gwiazdy”: Historyczny puchar dla „hiszpańskiej Wisły”! Satrustegui doprowadził do dogrywki w 99. minucie, a Rodado dokończył w niej pracę, dzięki czemu krakowska drużyna zdobywa tytuł w meczu, w którym wystąpiło pięciu innych naszych rodaków.

El director deportivo es español. El entrenador es español. 9 futbolistas son españoles. Y dos de ellos se encargaron de los goles 🏆🇵🇱 ¡Copa histórica para el 'Spanish' @WislaKrakowSA! Lo cuenta @albertorbarbero 👉 https://t.co/7parzFYi7N

pic.twitter.com/ZV3gT5oArL — MARCA (@marca) May 2, 2024

Hiszpański dziennik kontynuuje narrację: Viva la Wisła – nie może zaskakiwać, że w tle na trybunach, na których było ponad 20 000 kibiców fanów z Krakowa, wywieszono ten gigantyczny transparent. Przecież Hiszpanie byli kluczowi w zdobyciu trofeum, pokonaniu w dogrywce Pogoni Szczecin.

Hiszpanie podeszli do sprawy finału Pucharu Polski wnikliwie, merytorycznie. Zauważyli, że można mówić o pewnego rodzaju niespodziance, patrząc na końcowe rozstrzygnięcie tej rywalizacji. A wynika to oczywiście z tego, że Wisła gra na drugim szczeblu rozgrywkowym w naszym kraju. W „Marce” pojawił się fragment doceniający determinację „Białej Gwiazdy”: Wisła ani na moment nie straciła swojej tożsamości na boisku. Należy z podziwem zaznaczyć, że tej różnicy poziomów rozgrywkowych nie było widać na murawie w ogóle.

Hiszpański zaciąg Wisły Kraków

Wymieńmy tych, którzy sprawili, że Hiszpanie zainteresowali się meczem Wisły Kraków oraz Pogoni Szczecin. W finale Pucharu Polski wystąpiło siedmiu hiszpańskich zawodników: Marc Carbo, Angel Rodado, Angel Baena, Jesus Alfaro oraz Juan Roman, Miki Villar oraz Eneko Satrustegui, którzy weszli z ławki.

Hiszpańska Wisła – ta fraza została użyta także przez portal „cope.es„. Owa redakcja zwróciła uwagę szczególnie na grę Wisły na zapleczu Ekstraklasy: Zwycięstwo godne uznania. Jest to przedstawiciel drugiego poziomu rozgrywkowego w Polsce. Na cztery kolejki do zakończenia rozgrywek ligowych Wisła zajmuje piąte miejsce w lidze i ma problemy z awansem na dwie pierwsze pozycje. Awans do play-offów zależy od niej samej.

Co ciekawe, już wiele miesięcy przed finałem Pucharu Polski „Marca” pisała na temat Wisły Kraków. Jak widać, piłkarze będący „na emigracji”, a pochodzący z Półwyspu Iberyjskiego, wzbudzają zainteresowanie hiszpańskich dziennikarzy. Należy się z tego powodu cieszyć, że o Wiśle pisze się nie tylko w naszym kraju.

fot. PressFocus