Kolejny akt rasizmu w wielkopolskiej piłce

Mecz wielkopolskiej IV ligi pomiędzy Polonią Chodzież a Polonią 1908 Marcinki Kępno niespodziewanie wzbudził zainteresowanie mediów. Bernard Ndukong Fai, piłkarz kępińskiego zespołu, poskarżył się sędziemu na przejaw rasizmu, jakiego był ofiarą. Na boisku wybuchła awantura, która doprowadziła do wyrzucenia Kameruńczyka z boiska. Klub, w którym gra piłkarz z Afryki, wydał oficjalny komunikat i zapowiada dalsze kroki.

Czerwona kartka dla… ofiary rasizmu?

Do tego skandalu doszło w niedzielę 28 kwietnia. Polonia Chodzież pokonała 2:1 Polonię 1908 Marcinki Kępno. To jednak nie wynik tego spotkania zainteresował media. W 67. minucie Bernard Ndukong Fai podszedł do piłki, by wykonać rzut wolny. Wtedy jeden z rywali miał go poganiać, jednocześnie obrażając na tle rasistowskim: „Graj, czarna mambo„.

W 67’ meczu Polonia Chodzież – Polonia 1908 Marcinki Kępno (29.04.2024) zawodnik z Chodzieży dopuścił się rasistowskiego ataku na zawodnika gości

Kameruńczyk był oburzony i przytoczył te słowa arbitrowi Szymonowi Szczepkowskiemu. Rozjemca w zasadzie zignorował przejaw rasizmu, po chwili natomiast zamiast przerwać spotkanie… ukarał gracza Polonii 1908 Marcinki Kępno żółtą kartką za „opóźnianie gry”. Potem doszło do awantury, a piłkarze obu drużyn otoczyli sędziego. Skutkiem tego zamętu było starcie między Ndukongiem Faiem a jednym z rywali za co Kameruńczyk obejrzał drugą żółtą kartkę. W protokole meczowym arbiter napisał, że była to kara za „odepchnięcie przeciwnika”.

Inny Kameruńczyk – Tonga Ngale Junior – który też gra w Polonii 1908 Marcinki Kępno, również chciał zejść z boiska, by wyrazić solidarność ze swoim rodakiem, ale ostateczne został na boisku po interwencji trenera. W czwartek zarząd kępińskiego klubu wydał specjalny komunikat na portalu „Facebook„:

Zarząd Klubu na posiedzeniu w dniu 30 kwietnia br. podjął decyzje o przesłaniu do Wydziału Dyscypliny Wielkopolskiego ZPN wniosku o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego wobec jednego z zawodników Polonii Chodzież za domniemanie naruszenia art. 67 Regulaminu Dyscyplinarnego PZPN – „Zachowania pogardliwe lub dyskryminacyjne” wobec naszego zawodnika Benarda Ndukonga Faia, które miało miejsce podczas meczu rozgrywanego w dniu 28 kwietnia br. z Polonią Chodzież.

Dziennikarz-rasista

Klub z Chodzieży póki co milczy. A to nie był pierwszy akt rasizmu w wielkopolskiej piłce w ostatnich latach. Andrzej Górczyński, ówczesny dziennikarz „Radia Września”, krzyczał na meczu IV ligi do Jędrzeja Drame, piłkarza Warty Międzychód: „je*** czarna małpa”. Sytuacja miała miejsce w marcu 2021 roku we Wrześni podczas rywalizacji tamtejszej Victorii z Wartą.

Drame ostro zaatakował rywala, za co obejrzał żółtą kartkę. Górczyński wtedy nie potrafił zapanować nad emocjami. Piłkarz chciał sobie to z nim „wyjaśnić”, ale odwiedziono go od tego. Opuścił boisko ze łzami w oczach. A ów dziennikarz kajał się później w lokalnych mediach:

Powiedziałem „czarna małpa”, ale nie przypominam sobie, abym użył w tych emocjach słowa wulgarnego. Ale przyznaje popełniłem ogromny błąd, jest mi z tego powodu bardzo przykro, mam świadomość tego, co się stało. Napisałem pisma, w których przeprosiłem, jak potrafiłem, zarówno zawodnika, jak i klub.

