„Frajerstwo”, „Zawiodłem jako kapitan”, „Przepraszam kibiców”. Wypowiedzi zawodników Pogoni po finale Pucharu Polski

Powoli opada kurz po finałowym meczu Pucharu Polski rozgrywanym pomiędzy Pogonią Szczecin a Wisłą Kraków. Po spotkaniu pomeczowych wypowiedzi „Futbol News” udzielił szkoleniowiec „Portowców” – Jens Gustafsson oraz zawodnik – Alexander Gorgon.

Alexander Gorgon

Jako pierwszy głos zabrał Alexander Gorgon, który rozmowy dziennikarzom udzielał ze łzami w oczach, podobnie zresztą jak reszta zespołu Pogoni:

– Szczerze, to nie wiem co powiedzieć po takim meczu. Od początku było widać, że to mecz o wielką stawkę. Nie mam pojęcia czemu nie mogliśmy pokazać pełni naszych możliwości. Strzeliliśmy bramkę, co jednak świadczy o pewnej klasie, jednak ostatecznie nie daliśmy rady dowieźć wyniku. Nie wiem, dlaczego wszechświat był dzisiaj za Wisłą i chciał jej pomóc. Chcieliśmy wygrać nie tylko dla klubu, ale i miasta, jednak niestety się nie udało.

Rozmowa z Alexandrem Gorgonem po finale 👇 @wwwfutbolnewspl pic.twitter.com/o4HLIwbXAW — Mateusz Dukat (@DukatMateusz) May 2, 2024

Jens Gustafsson

Szkoleniowca Pogoni zapytaliśmy o to, czy w spotkaniu z Wisłą bardziej zawiodła mentalność, czy tylko i wyłącznie sprawy boiskowe. Oto, jaką odpowiedź udało nam się uzyskać:

– Oczywiście, niektóre rzeczy, które miały miejsce wydarzyły się przez głowę. Mieliśmy zwycięstwo i przede wszystkim tytuł na wyciągnięcie ręki, ale się nie udało. Pamiętajmy, takie rzeczy dzieją się w piłce. Niestety. Właściwie jedyne, co mogę dziś powiedzieć, to że jesteśmy bardzo, bardzo rozczarowani.

Na zakończenie dnia krótka rozmowa z nie ma co się dziwić – mocno zawiedzionym Jensen Gustafssonem. @wwwfutbolnewspl pic.twitter.com/cdfTEzJqCg — Mateusz Dukat (@DukatMateusz) May 2, 2024

Złość piłkarzy Pogoni

Niektórzy zawodnicy z mniejszą chęcią udzielali odpowiedzi mediom, jednak kiedy już postanowili zabrać głos był on dosadny i mocno słyszalny w przestrzeni publicznej. Taką postawę przyjął kapitan zespołu ze Szczecina – Kamil Grosicki, który jasno stwierdził:

– Wiem, że zawiodłem jako kapitan i zawodnik. Po prostu przepraszam kibiców, nie jestem w stanie nic więcej powiedzieć.

Frajerstwo?

W język nie gryzł się natomiast Mariusz Malec, który jako jeden z niewielu zawodników udzielał odpowiedzi na pytania praktycznie każdemu dziennikarzowi. Zawodnik „Portowców” po spotkaniu powiedział, że bramki stracili we „frajerski” sposób.

Z Warszawy,

Mateusz Dukat

fot. PressFocus