Inter Miami powiększy gwiazdozbiór?

Inter Miami ma okazję powiększyć swoją plejadę gwiazd w drużynie, bo już prowadzi rozmowy z kolejnym znanym nazwiskiem. Zdaniem Leo Paradizo Inter próbuje pozyska rodaka Messiego, czyli Ángela Di Maríę i jest na dobrej drodze do sukcesu.

W poprzednim letnim okienku transferowym obecny mistrz świata zamienił Juventus na Benficę. To właśnie w tym klubie stawiał swoje pierwsze kroki w europejskim futbolu i przeszedł z niego do Realu Madryt. Wydawać by się mogło, że historia zatacza koło i Ángel skończy karierę tam, gdzie ją zaczął. Teraz za sprawą dziennikarza „ESPN” dowiadujemy się, że może być inaczej.

Zainteresowanie piłkarzem wyraża lider konferencji wschodniej w MLS, który opiera się na byłych gwiazdach światowego formatu. Nieuniknione, że do Leo Messiego, Luisa Suareza, Sergio Busquetsa i Jordiego Alby w tym okienku trafi kolejna gwiazda, a wśród potencjalnych kandydatów już jest Di María.

Maybe this rumor does have legs. According to Leo Paradizo of ESPN Argentina, Di Maria and Inter Miami are already starting discussions about joining the MLS club in July.

