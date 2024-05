Marco Reus odchodzi z Borussii Dortmund!

Borussia Dortmund poinformowała, że Marco Reus wraz z końcem sezonu opuści klub. W czerwcu 2024 roku kontrakt 34-latka wygasał i nie zdecydował się on na jego przedłużenie. To oznacza, że latem zakończy się 12-letnia przygoda Reusa z klubem, w którym się wychował.

To już pewne – Marco Reus nie przedłuży wygasającego kontraktu z Borussią Dortmund. Obecna umowa dobiegała końca wraz z końcem czerwca 2024 roku. Już kilka miesięcy temu mówiło się w kontekście odejścia Reusa z BVB, lecz wciąż nie były to oficjalne informacje. Dopier teraz, dwa dni po zwycięstwie w półfinale Ligi Mistrzów z PSG (1:0) Borussia ogłosiła odejście swojej legendy. Klub opublikował film, w którym Reus na tle słynnej ”Gelbe Wand” informuje o odejściu z Borussii wraz z końcem tego sezonu.

Marco Reus to absolutna legenda Borussii Dortmund. Reus urodził się w Dortmundzie i już w wieku siedmiu lat trafił do grup młodzieżowych BVB. Latem 2006 roku Reus trafił do drużyny U19 Rot Weiss Ahlen. W sezonie 2007/08 zadebiutował w barwach pierwszego zespołu, a klub położony ok. 40 km od Dortmundu wywalczył awans do 2. Bundesligi. W kolejnym sezonie Reus rozegrał 27 meczów na zapleczu niemieckiej ekstraklasy, w których strzelił cztery gole i dołożył trzy asysty.

Reus zapracował sobie na transfer do Borussii Mönchengladbach, która latem kupiła go za kwotę miliona euro. Pierwsze dwa sezony w barwach ”Die Fohlen” nie były dla Reusa łatwe, bowiem klub zajmował kolejno 12. i 16. miejsce. W 2011 roku Borussia była krok od spadku do 2. Bundesligi, lecz obroniła się w barażach z Bochum (1:0, 1:1). Sezon 2011/12 był dla ”Źrebaków” najlepszym od 16 lat, bowiem skończyli oni go na 4. miejscu.

W barwach Mönchengladbach Reus rozegrał 109 meczów, w których strzelił 41 goli i dołożył 28 asyst. Latem 2012 roku za kwotę 17 mln euro odszedł do świeżo upieczonego mistrza Niemiec – Borussii Dortmund. Był to wówczas najdroższy transfer wychodzący w historii Gladbach i zarazem drugi najdroższy zakup w historii BVB.

Już w pierwszym sezonie gry dla klubu z dzieciństwa dotarł z BVB do finału Ligi Mistrzów, gdzie jednak przegrał na Wembley z Bayernem 1:2. Borussia nie obroniła także tytułu mistrzowskiego i w kolejnych 11 sezonach również wygrała Bundesligi. W sezonach 2018/19 i 2022/23 do ostatniej kolejki biła się o mistrzostwo z Bayernem, lecz dortmundczycy za każdym razem musieli obejść się smakiem. Sześciokrotnie – w 2023, 2020, 2019, 2016, 2014 i 2013 roku Reus zostawał jedynie wicemistrzem Niemiec.

W ciągu 12 lat gry dla BVB Reus nie sięgnął po mistrzostwo Niemiec, ale zgarnął pięć trofeów. W 2013, 2014 i 2019 wygrywał z BVB mecze o Superpuchar Niemiec, a w 2017 i 2021 roku wygrał rozgrywki Pucharu Niemiec. Reus pucharów na koncie mógł mieć znacznie więcej, lecz w 2012 i 2020 roku jego zespół przegrywał mecze o Superpuchar, a w 2014, 2015 i 2016 roku Borussia ulegała w finale DFB Pokal.

Przede wszystkim jednak Reus musiał zmagać się z wieloma kontuzjami. Z tego powodu jako piłkarz BVB opuszczał mistrzostwa świata 2014 i EURO 2016. Na EURO 2020 Reus nie zagrał, bowiem nie czuł się na siłach, by zagrać w tym turnieju, a na EURO 2024 najpewniej nie otrzyma powołania. Reus wystąpił jedynie na dwóch turniejach rangi mistrzowskiej – EURO 2012 i mistrzostwach świata 2018.

Na EURO 2012 Reus zagrał tylko w dwóch z pięciu meczów, a w ćwierćfinale z Grecją strzelił gola na 4:2, który ustalił wynik tego spotkania. Na mundialu w Rosji Reus rozegrał trzy mecze i strzelił wyrównującego gola w meczu ze Szwecją (2:1). Niemcy okazali się jednak największym rozczarowaniem turnieju, bowiem odpadli już w fazie grupowej.

W ciągu 12 lat gry dla Borussii Reus rozegrał 424 mecze, co jest czwartym najwyższym wynikiem w historii klubu. Do trzeciego Romana Weindenfellera Reus już nie doskoczy, bowiem do byłego golkipera brakuje mu 29 meczów, a BVB w tym sezonie rozegra jeszcze maksymalnie pięć meczów. W tym czasie Reus strzelił 168 goli i jest drugim najskuteczniejszym piłkarzem w historii BVB. Więcej goli od Reusa strzelił tylko Adi Preißler – 177.

Reus może pożegnać się z Borussią w najlepszy możliwy sposób, bo finałem Ligi Mistrzów. Po zwycięstwie 1:0 w pierwszym meczu z PSG Borussia jest bliżej wyjazdu na Wembley. Smaczku dodałby także awans Bayernu do finału, z którym BVB przegrała finał Ligi Mistrzów w 2013 roku. W takim wypadku po 11 latach historia zatoczyłaby koło.

