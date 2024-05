Francja: Trenerska gwiazda młodego pokolenia bez pracy

Gwiazda jaką miała na ławce trenerskiej drużyna Stade de Reims ze skutkiem natychmiastowym opuściła przestrzeń miasta. W lidze francuskiej Will Still w ostatnich kilkunastu miesiącach niespodziewanie robił furorę. Podczas „majówki” jednak belgijsko-angielski szkoleniowiec został zwolniony z klubu. Stało się to dość nagle i niespodziewanie.

Trenerska gwiazda młodego pokolenia bez pracy

Klub z miasta, w którym miał miejsce chrzest Francji, mimo dość młodego szkoleniowca za sterami, ustabilizował się w ligowej hierarchii. Wychowany w Belgii angielski szkoleniowiec zasłynął z passy prawie 20 spotkań bez porażki oraz internetowej „pasty” w anglojęzycznej części mediów społecznościowych z uwagi na brak odpowiedniej licencji trenerskiej i ponoszenie przez jego klub kary z tego tytułu. Chodziło o 25 tysięcy euro za mecz.

Co dalej ze Stillem?

Nie jest znana dokładna przyczyna zwolnienia 31-letniego Stilla na trzy kolejki przed końcem sezonu, ale można spodziewać się, że doszło do spięcia za kulisami na linii trener – zarządzający klubem. Wiadomo, że doszło do tego po spotkaniu Stilla, prezesa klubu Jean-Pierre’a Caillota i dyrektora Mathieu Lacoura. Reims nie wygrało co prawda pięciu meczów z rzędu, ale nie dochodziło do pogłosek o „gorącym krześle” szkoleniowca.

Will Still od dziecka jest kibicem West Hamu. W styczniowym okienku transferowym łączono go z pracą w klubie Championship – Sunderlandem. Niewykluczone, że Still, przy okazji znany z zamiłowania do Football Managera, obejmie wkrótce właśnie ten zespół. Dziś, w chwili gdy do końca sezonu pozostały trzy kolejki, zwolniono Anglika ze skutkiem natychmiastowym. Zastąpi go 45-letni Samba Diawara, który od listopada 2022 roku był asystentem trenerskiego „wonderkida” z Beneluksu.

‘I admit that the little child in me wants to go back to England. It’s my home, the best in the world. ‘I have always been a supporter of West Ham. I would think about it’ – Will Still pic.twitter.com/Y47zP6PUQG — mark carlaw (@markcarlaw) November 13, 2023

Still, trenerska gwiazda młodego pokolenia, poprowadził Reims w 65 spotkaniach, zanotował średnią punktową 1.46 punktu na mecz. Zespół pod jego wodzą skończył na 11. miejscu w Ligue 1 w zeszłym roku. Szkoleniowiec pozostawia zespół na takiej samej pozycji ligowej. W bieżącej kampanii w pewnym momencie podopieczni „Anglo-Belga” byli nawet na 5. lokacie i walczyli o europejskie puchary. 2024 rok nie jest już jednak tak udany, bo to zaledwie trzy zwycięstwa Reims na aż 14 spotkań. Zespół stopniowo osuwał się w tabeli, ale spadek jest w tym przypadku wykluczony.

Wcześniej Will Still w ośmiu spotkaniach prowadził Lierse SK, a w 15 – Beerschot VA – była to odpowiednio druga liga oraz ekstraklasa belgijska. Reims było pierwszym miejscem pracy potomka Anglików poza Belgią, także jeśli weźmiemy pod uwagę jego karierę zawodniczą. Z pewnością jest to ciekawy i bardzo młody trener, na którego kluby w Anglii zwrócą uwagę.

Fot. PressFocus

