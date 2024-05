Milan bez dopingu w następnym meczu domowym

Milan w ostatnim czasie znajduje się w centrum zamieszania przez poszukiwania nowego trenera. Kibice założyli petycję wynikająca z niezadowolenia z klubowych ambicji w związku z zaawansowanymi negocjacjami z hiszpańskim trenerem Julenem Lopeteguim. Taka reakcja… zadziałała, bo klub zdecydował się porzucić temat. Nie zmienia to jednak faktu, że wielu fanów jest zniesmaczonych.

Ultrasi z Curva Sud Milano zdecydowali się nie podejmować żadnych prób dopingu w najbliższym spotkaniu z Genoą, które odbędzie się na San Siro w niedzielny wieczór. Grupa nie okaże podczas najbliższego ligowego starcia żadnego wsparcia. Dlaczego? To w ramach protestu związanego z niepokojącymi dla nich wydarzeniami dziejącymi się wokół klubu.

🚨🚨 Milan ultras Curva Sud Milano, have announced a fan strike during the Milan-Genoa match on Sunday at San Siro.

Enough is enough @acmilan #Milan pic.twitter.com/aViufeOGfn

