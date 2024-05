Mark Clattenburg rezygnuje z pracy w Nottingham

Mark Clattenburg nie będzie już analitykiem ds. sędziowskich w Nottingham Forest. Były arbiter świadczył usługi dla klubu z City Ground zaledwie przez trzy miesięcy. Jego zatrudnieniem było pokłosiem kontrowersyjnych sytuacji w meczach Nottingham, po których walczący o utrzymanie klub czuł się pokrzywdzony.

Wiele meczów Nottingham w tym sezonie Premier League przebiegało pod znakiem sędziowskich kontrowersji. Pierwsza sporna sytuacja miała miejsce już w trzeciej kolejce, kiedy Forest mierzyło się na wyjeździe z Manchesterem United (2:3). W 67. minucie bezpośrednią czerwoną kartkę za faul na wychodzącym na wolne pole Bruno Fernandesie otrzymał Joe Worrall.

Nottingham poprosiło o wyjaśnienie decyzji Stuarta Attwella przez PGMOL, podobnie jak w przypadku drugiej żółtej, a w konsekwencji czerwonej kartki, jaką w grudniowym meczu z Bournemouth (2:3) już 23. minucie obejrzał Willy Boly. Iworyjczyk na wślizgu trafił w piłkę, lecz następnie wszedł w kontaktem z Adamem Smithem. Choć powtórki wyraźnie wskazywały, że to Boly został nadepnięty przez swojego rywala, sędzia Rob Jones nie mógł już cofnąć decyzji. VAR nie rozpatruje bowiem sytuacji, gdy zawodnik otrzymuje drugą żółtą kartkę.

Kolejne kontrowersje miały miejsce w lutowych meczach z Newcastle (2:3) i West Hamem (2:0). W meczu z Newcastle Taiwo Awoniyi po kontakcie z Martinem Dubravką padł we własnym polu karnym, lecz sędzia Anthony Taylor pozostał niewzruszony. Tydzień później, kiedy Forest mierzyło się na City Ground, Neco Williams został nadepnięty w polu karnym przez Maxwella Corneta. Jednak również i tym razem Nottingham nie otrzymało ”jedenastki”.

This probably should have been a penalty. Dubravka challenges for the ball and clearly trips Awoniyi #NFONEW #NFFC #NUFC #PremierLeague https://t.co/mnkI61Yk3E

To przelało czarę goryczy właściciela klubu Evangelosa Marinakisa i zdecydował się on zatrudnić byłego sędziego Premier League Marka Clattenburga. 49-latek miał pełnić funkcję analityka ds. sędziowskich, a jego rolą była ocena pracy arbitrów w meczach Nottingham. Bacznie przyglądający się arbitrom Clattenburg nie uchronił jednak Nottingham od kolejnych kontrowersyjnych sytuacji.

Już dwa tygodnie później, kiedy Nottingham mierzyło się przed własną publicznością z Liverpoolem, sędzia Paul Tierney zatrzymał atak Nottingham, gdy po dośrodkowaniu z rzutu rożnego na murawę padł Ibrahima Konate. Sędzia przerwał grę w momencie, gdy piłkę pod polem karnym Liverpoolu miał Callum Hudson-Odoi.

Tieney wznowił grę poprzez rzut sędziowski, jednak nie oddał piłki Nottingham, a dał ją Liverpoolowi. Z tego narodził się atak ”The Reds”, zakończony w konsekwencji bramką Darwina Nuneza na wagę zwycięstwa 1:0. Po końcowym gwizdku Marikanis wpadł w szał i ruszył do tunelu, by rozprawić się z arbitrem. Grek rzucił kilka gorzkich słów w kierunku sędziego.

Here is the reason #NFFC feel so aggrieved. The law on the drop ball for a suspected head injury is fairly clear.

What is also clear is hudson odoi took THREE touches with the ball before the ref blows the whistle.

Why Paul Tierney gives the ball back to #LFC is a mystery. pic.twitter.com/Ujf5u6C0e5

— Ben (@03Feathers) March 2, 2024