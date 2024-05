UEFA zdecydowała – większe kadry pozostają na EURO 2024

To już oficjalna i potwierdzona informacja. UEFA zgodziła się na powiększenie liczby powołanych z 23 zawodników do 26. Prośby wielu federacji zostały zatem wysłuchane i pozostawiona została opcja, którą wyjątkowo wprowadzono podczas pandemii COVID-19.

UEFA opublikowała w tej sprawie tylko krótki komunikat:

Komitet Wykonawczy UEFA podjął dziś decyzję o zwiększeniu maksymalnej liczebności składów drużyn biorących udział w nadchodzącym turnieju UEFA EURO 2024 z pierwotnej liczby 23 do 26 zawodników. Podwyższenie takiej liczby nie jest jednak zobowiązaniem dla uczestników. Zgodnie z regulaminem rozgrywek drużyny muszą w terminie do 7 czerwca dostarczyć UEFA listę zawierającą minimum 23, a maksymalnie 26 zawodników.

🏆 The maximum squad size for #EURO2024 teams has been increased from the original quota of 23 to 26 players.

🗓️ Teams must provide a squad list containing between 23 and 26 players by 7 June. pic.twitter.com/htXBffbNjX

— UEFA (@UEFA) May 3, 2024