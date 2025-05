Betclic 2. Liga: Walczący o awans klub zmienił trenera na finiszu sezonu

Na samym finiszu sezonu władze wciąż mogącego zagrać w barażach o awans do Betclic 1. Ligi klubu zdecydowały się dokonać zmiany trenera. Pracujący od ponad roku szkoleniowiec z posadą pożegnał się, ponieważ zespół jest w bardzo złej formie. Na jego następcę wybrano klubową legendę, która jeszcze w tym sezonie biegała po piłkarskich boiskach.

Klub Betclic 2. Ligi zwolnił trenera na finiszu sezonu

Już drugi raz na przestrzeni miesiąca w krakowskim klubie Betclic 2. Ligi doszło do zmiany szkoleniowca. Tym razem nie mówimy jednak o Wieczystej, która nie wygrała żadnego z czterech meczów rozegranych po zwolnieniu Sławomira Peszki. Z posadą pożegnał się Maciej Musiał, którego Hutnik w ostatni weekend zanotował szóstą porażkę w dziewięciu ostatnich meczach.

Jego były już zespół na Suchych Stawach rozegrał szalony mecz z Polonią Bytom, w którym przegrał 3:5. Dodajmy, że wygrana Polonii, a następnie potknięcie rywala zza miedzy Hutnika – Wieczystej w Chojnicach (1:1 z Chojniczanką) sprawiło, że bytomianie po 12 latach wracają na zaplecze Ekstraklasy. Hutnik spisuje się ostatnio kiepsko. Przegrać z Polonią to nie wstyd, ale na zwolnienie zebrał się całokształt wiosennej formy – 0:3 z Chojniczanką, 1:4 z Zagłębiem Sosnowiec oraz porażki z niżej notowanymi – ŁKS-em II Łódź i Olimpią Grudziądz. To spowodowało, że Hutnik wypadł z barażowej strefy.

Maciej Musiał szkoleniowcem Hutnika był od końcówki marca 2024 roku. Klub z Nowej Huty był już czwartym krakowskim w jego karierze trenerskiej. Pół roku przed rozpoczęciem swojej kadencji w Hutniku w kilku meczach poprowadził III-ligową wówczas Wieczystą. Z kolei w sezonach 2021/22 i 2022/23 prowadził Garbarnię, z której odszedł po spadku do III ligi. Kilka lat wcześniej zaś pracował w strukturach Wisły Kraków, gdzie m.in. pełnił rolę asystenta Michała Probierza czy Kazimierza Moskala, a także był trenerem drużyny rezerw.

Następca Musiała wybrany – to legenda Hutnika

Kilkanaście godzin po informacji o zwolnieniu Musiała Hutnik ogłosił jego następcę. Ósmy obecnie klub Betclic 2. Ligi postawił na swoją legendę – Krzysztofa Świątka. To najskuteczniejszy piłkarz w historii Hutnika, dla którego w ciągu ponad półtorej dekady strzelił 167 goli i rozegrał 472 mecze, co również jest klubowym rekordem. Jego poprzedni pobyt na Suchych Stawach zakończył się po sezonie 2023/24. Mimo 37 lat nie zamierzał on kończyć kariery i związał z IV-ligową Kalwarianką Kalwaria Zebrzydowska.

Świątek przejmuje zespół, który na trzy kolejki przed końcem sezonu Betclic 2. Ligi do strefy barażowej traci tylko punkt. W rundzie wiosennej tylko trzy drużyny punktują gorzej od drużyny z Nowej Huty, a jedynie walcząca o utrzymanie Wisła Puławy i zdegradowana już do Betclic 3. Ligi Olimpia Elbląg zarówno w 2025 roku, jak i w całych rozgrywkach straciły więcej bramek od Hutnika. To właśnie w Elblągu przeciwko czerwonej latarni Świątek zadebiutuje w roli trenera macierzystego klubu. To idealna okazja na punkty. Wyjazdowe starcie z Olimpią jego zespół rozegra w sobotę 24.05. o godz. 17:00

Równo tydzień później „Hutnicy” w ostatnim domowym meczu w tym sezonie zagrają z Pogonią Grodzisk Mazowiecki, która jest już pewna awansu do Betclic 1. Ligi. Zmagania w bieżących rozgrywkach krakowianie zakończą w sobotę 7 czerwca o godzinie 17:30 starciem w Bielsku-Białej ze swoim bezpośrednim rywalem w walce o baraże o awans do Betclic 1. Ligi – Podbeskidziem.

