Xherdan Shaqiri kończy karierę reprezentacyjną!

Xherdan Shaqiri oficjalnie poinformował o zakończeniu kariery reprezentacyjnej. Urodzony w Kosowie zawodnik 125 razy przywdział koszulkę reprezentacji Szwajcarii. Strzelił dla ”Helwetów” 32 gole i wystąpił na siedmiu dużych turniejach. To jedyny piłkarz, który zdobywał bramkę w każdej z trzech ostatnich edycji mistrzostw świata i Europy.

Xherdan Shaqiri zadebiutował w reprezentacji Szwajcarii w marcu 2010 roku mając zaledwie 18 lat, cztery miesiące i 21 dni. Kilka miesięcy później otrzymał zaskakujące powołanie od Ottmara Hitzfelda na mistrzostwa świata. Piłkarz Bazylei był czwartym najmłodszym piłkarzem powołanym na mundial w RPA wśród wszystkich 32 reprezentacji. W ostatnim grupowym meczu z Hondurasem (0:0) zaliczył premierowe kilkanaście minut na mistrzostwach świata.

Na EURO 2012 Szwajcaria się nie zakwalifikowała, ale dwa lata później zrewanżowała się wyjściem z grupy na mundialu w Brazylii. W fazie grupowej Shaqiri strzelił trzy gole i wszystkie w wygranym 3:0 meczu z Hondurasem. EURO 2016 było dla Szwajcarii pierwszymi od 20 lat mistrzostwami Europy, na które dostała się poprzez eliminacje. Tam zaliczył asystę w wygranym 1:0 grupowym meczu z Albanią i strzelił jednego gola… przeciwko Polsce w 1/8 finału. Jego przepiękny gol przewrotką ze skraju pola karnego nie został jednak wybrany najlepszą bramką EURO 2016.

🤯 Name a better EURO goal than this!

Na mundialu w Rosji Shaqiri również zaliczył po jednym trafieniu i asyście. Jego kluczowe podanie do Stevena Zubera dało sensacyjny remis 1:1 z Brazylią w meczu otwarcia. Kilka dni później w 90. minucie meczu z Serbią strzelił zwycięskiego gola na 2:1, po czym wykonał ikoniczną celebrację, prezentując przed sektorem serbskich kibiców gest ”albańskiego orła”. Podobną ”cieszynkę” na początku drugiej połowy wykonał mający albańskie korzenie Granit Xhaka.

Najlepszym liczbowo dla Shaqiriego dużym turniejem było EURO 2020. W pierwszej kolejce zaliczył asystę przy trafieniu Breela Embolo (1:1 z Walią), a w ostatniej kolejce fazy grupowej ustrzelił dublet przeciwko Turcji (3:1), który dał Szwajcarii awans do 1/8 finału. Tam Szwajcaria sensacyjnie wyeliminowała Francję i po raz pierwszy od 67 lat zagrała w ćwierćfinale dużego turnieju. W ćwierćfinałowym meczu z Hiszpanią Shaqiri założył opaskę kapitańską pod nieobecność Xhaki, a w 68. minucie doprowadził do wyrównania na wagę dogrywki.

Six years ago today, #Albanian footballers Granit Xhaka and Xherdan Shaqiri both scored goals against Serbia in World Cup match. An unforgettable moment 👐

🗓 June 22, 2018

pic.twitter.com/8sW8NvmDGp

— Team Albanians (@TeamAlbanians) June 22, 2024