Próbował przejąć Derby County, teraz pójdzie siedzieć na 20 lat!

W 2022 roku niejaki Chris Kirchner był bliski wykupienia Derby County. Jednak na ostatniej prostej 37-latek wycofał się z transakcji. Dwa lata później oficjalnie został skazany na 20 lat więzienia za oszustwa finansowe. Dodatkowo sąd zobowiązał go do zapłaty 65 milionów euro grzywny.

Derby County pogrążone w problemach

Na przełomie sezonu 2014/2015 klub przejął człowiek, który dorobił się na dobrze znanej wszystkim grze – „Candy Crush Saga”. Naturalnie jak na nowego właściciela, obietnic oraz hucznych zapowiedzi nie brakowało. Mell Morris jednak nie sprawił, że Derby County powróciło na szczyt, jakim jest gra w Premier League. Duże transfery, a zarazem nieodpowiednia polityka finansowa równa się długi. Mimo iż trzykrotnie walczyli o wejście do Premier League w barażach, to jednak bezskutecznie.

W sezonie 2020/21 po zmianie szkoleniowca na Wayne Rooney’a klubowi udało się utrzymać w Championship. Jednak już w następnych rozgrywkach z zakazem transferowym oraz ujemnymi 21 oczkami tego wyczynu nie udało się powtórzyć.

OFFICIAL: Wayne Rooney is the new manager for Derby County. The 35-year-old signed a two-and-half-year deal that will run until the summer of 2023. pic.twitter.com/ZIEhyGNvIu — CBS Sports Golazo ⚽️ (@CBSSportsGolazo) January 15, 2021

Równia pochyła sprawiała, że Morris zaczął szukać kupca na klub, nie trzeba wyjaśniać dlaczego nie było to łatwe. Właściciel, który tak hucznie zapowiadał powrót do elity, nierozsądnie inwestował, całkowicie rujnując płynność finansową. Poszukiwanie nowego nabywcy klubu trwało, a w związku z brakiem efektów we wrześniu 2021 roku Derby zostało objęte nie tylko sankcjami, ale również zarządem komisarycznym. EFL ciągle wywierało nacisk, ponieważ niepewna była przyszłość klubu w rozgrywkach, a czasu do startu było coraz mniej. Wówczas jako wyczekiwany wybawca Derby County pojawił się Chris Kirchner, który został wybrany na preferowanego oferenta.

Namieszał, a teraz pójdzie do więzienia na 20 lat!

Wszystko wydawało się bardzo proste i niezwykle obiecujące. Młody biznesmen był w tamtym okresie był dyrektorem generalnym świetnie prosperującej firmy Slync, zajmującej się oprogramowaniem logistycznym. Wszystkie dokumenty dotyczące przejęcia klubu były gotowe, należało uiścić wpłatę w wysokości 22 milionów funtów. Chris przesunął pierwszy, drugi i kolejny termin wpłaty, aż całkowicie się wycofał. Jego postać okazała się całkowicie sprzeczna z tym, jaką pozycje zbudował sobie wśród fanów Derby.

W 2023 roku Kirchner został oskarżony o oszustwa finansowe, dokładnie cztery przypadki oszustw elektronicznych, a także siedem przypadków prania pieniędzy. W dodatku był jeszcze w stanie przywłaszczać pieniądze z funduszy inwestorów (25 milionów dolarów), za co kupił sobie nowy odrzutowiec, czy też luksusowe samochody. Mowa tutaj o inwestorach związanych oczywiście z firmą Slync. Mimo iż pracownicy nie otrzymywali wypłat, Kirchner ciągle kupował coraz to nowe „zabawki”.

Chris Kirchner had an offer to buy Derby County accepted in 2022. Now, he has been sentenced to 20 YEARS in prison for fraud and ordered to pay over $65m in restitution. Wild 😳 pic.twitter.com/o5Bcbr4ZI7 — The72 – We Love the #EFL (@_The72) July 11, 2024

Jak wykazało śledztwo FBI, próbował dodatkowo tuszować swoje czyny, w tym około stu przelewów z firmowego konta. Próbował usunąć miliony danych, w tym także maili. Teraz dopadła go sprawiedliwość, ponieważ 11 lipca sąd okręgowy skazał Kirchnera na 20 lat więzienia oraz nakazał na zapłatę 65 milionów dolarów odszkodowania. Firma Slync pozyskiwała ogromne pieniądze inwestorów, lecz jej dyrektor nie chciał przeznaczać ich na rozwój przedsiębiorstwa, a na samego siebie. Fakt, iż wielokrotnie kłamał i manipulował podczas prowadzonego śledztwa miał dość mocny wpływ na tak duży wyrok, co czym mówiła prokurator dla Północnego Okręgu Teksasu.

Jego dwulicowość spowodowała, że został skazany na 20 lat. Jesteśmy dumni, że możemy go pociągnąć do odpowiedzialności karnej. Wydawał miliony inwestorów na siebie, gdy jego firma chyliła się ku upadkowi. Było to dla niego ważniejsze niż pensje dla pracowników.

Derby County może cieszyć się, iż do faktycznego przejęcia klubu nie doszło. Aktualnie pozyskali nowego właściciela w postaci Davida Clowesa, a dzięki skutecznej grze w League One zajęli w ostatnim sezonie drugie miejsce, tuż za Portsmouth, dające bezpośredni awans do Championship.

fot. PressFocus