Kolejna kontuzja piłkarza Barcelony

Wśród piłkarzy Barcelony kontuzji w minionych miesiącach było dość sporo. Robert Lewandowski potrafił grać z nie do końca doleczoną kontuzją w jednym z Klasyków, do tego notorycznie z gry wypadał Ronald Araujo czy Inigo Martinez – urazy skutecznie hamowały potencjał Barcelony, która od 2015 roku zaledwie raz dotarła do półfinału Ligi Mistrzów. Teraz kolejna kontuzja dotknęła nieoszczędzanego przez los Ansu Fatiego. Piłkarz doznał urazu stopy.

Jak można było przeczytać kilka dni temu w katalońskim „Sporcie„, podczas sesji treningowej, która odbyła się 19 lipca w piątek – Fati wykonywał na początku sesji zupełnie inne od kolegów ćwiczenia w ramach specjalnego planu dopracowanego ze sztabem szkoleniowym – celem tego było rozciągnięcie, a także pobudzenie mięśni u zawodnika. Minęło kilka dni i piłkarz znów jest kontuzjowany. Według prognoz, piłkarz Barcelony pochodzący z Gwinei Bissau pauzować może od trzech tygodni do nawet dwóch miesięcy.

MEDICAL NEWS | In Tuesday's training session, first team player Ansu Fati suffered a foot injury. He will undergo conservative treatment in Barcelona and his return to training will be determined by his recovery time. pic.twitter.com/jgQoC2PJAx

— FC Barcelona (@FCBarcelona) July 24, 2024