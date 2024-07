Chelsea sprowadza… siódmego bramkarza

Jak informuje Fabrizio Romano, londyńska Chelsea dopina transfer bramkarza Villarrealu – Filipa Jørgensena. 22-letni piłkarz ma kosztować 24,5 miliona euro i być jednym z życzeń nowego szkoleniowca „The Blues” Enzo Mareski.

Kim jest Filip Jørgensen?

Urodził się w szwedzkim mieście Lomma nieopodal Malmö, gdzie stawiał pierwsze kroki w futbolu. Już jako 12-latek przeniósł się do Hiszpanii, gdzie szkolił się w AD Penya Arrabal Fútbol base, następnie w RCD Mallorca Fútbol base, a rok później trafił do Villarrealu. W „Żółtej Łodzi Podwodnej” przeszedł wszystkie szczeble rozwoju, aż w 2023 roku trafił do seniorskiego zespołu. Jako nastolatek reprezentował barwy reprezentacji młodzieżowych Szwecji, aczkolwiek zmienił zdanie i od 2021 roku gra w reprezentacji Danii U-21.

Filip Jørgensen jest jednym z objawień poprzedniego sezonu La Liga. Młody bramkarz wielokrotnie ratował Villarreal przed utratą bramki. Warto nadmienić, że Duńczyk zanotował tylko sześć czystych kont w 37 występach w sezonie 2023/2024. Jest to w dużej mierze wina defensywy „Żółtej Łodzi Podwodnej”, która dopuszczała do ogromnej liczby sytuacji – bramkarz ósmej ekipy poprzedniego sezonu La Liga zanotował 143 udanych interwencji – najwięcej w lidze. To statystyka zaskakująca, gdyż zazwyczaj największą liczbę obronionych strzałów mają bramkarze drużyn zamieszanych w walkę o utrzymanie.

Filip Jörgensen ends the season with the most saves of any goalkeeper in #LALIGAEASPORTS! 💛 pic.twitter.com/UnrFV78xZj — LALIGA English (@LaLigaEN) June 1, 2024

Nowy nabytek Chelsea jest również bramkarzem, który zajmuje drugą pozycję wśród golkiperów U-23 w statystyce „prevented goals” czyli sytuacji, w których uratował zespół bezpośrednio przed utratą bramki z wynikiem 0,17 takich bramek na mecz. Niedoścignionym liderem tej statystyki jest bramkarz Napoli wypożyczony w poprzednim sezonie do Empoli – Elia Caprile, dla którego ta statystyka wynosi 0,46 na mecz.

W samej La Lidze Filip Jørgensen zdołał zapobiec 7,98 bramkom w trakcie całego sezonu, co czyni go najlepszym spośród bramkarzy ligi hiszpańskiej w tej statystyce. Kolejnym aspektem, który u tego bramkarza należy odnotować jest dobra gra nogami – w poprzednim sezonie podawał ze skutecznością 78,06%. Mierzący 190 centymetrów wzrostu bramkarz imponuje swoim refleksem na linii. Aspektem, który mógłby poprawić jest gra na przedpolu.

Welcome to Chelsea, Filip Jørgensen. David Raya, Allison and Ederson better watch out because Filip Jørgensen is coming for the Golden Glove award pic.twitter.com/FFfYcNBc9q — 𝐉𝐄𝐑𝐑𝐘 (@badboy_jerry) July 27, 2024

Po co Chelsea kolejny bramkarz?

W kadrze seniorskiego zespołu „The Blues” na moment pisania tego artykułu znajduje się sześciu bramkarzy. Są to:

Robert Sanchez

Djordje Petrović

Marcus Bettinelli

Kepa Arrizabalaga

Gabriel Slonina

Lucas Bergström

Dwóch pierwszych rywalizowało o miejsce między słupkami. Początkowo numerem jeden w bramce Chelsea był Robert Sanchez. Hiszpan sprowadzony z Brighton w trakcie rozgrywek doznał jednak kontuzji, która wyłączyła go z gry na resztę sezonu. Wówczas pomiędzy słupki wskoczył były bramkarz New England Revolution – Djordje Petrović i prezentował się solidnie. Mówi się jednak, że nowy szkoleniowiec nie ceni umiejętności Serba, a ten został już zaproponowany włoskiej Genui.

Trzeci z wymienionych bramkarzy Chelsea – Anglik Marcus Bettinelli – jak to często bywa w klubach Premier League, jest trzecim wyborem, który przy okazji, z racji na narodowość pomaga wypełnić wymogi rejestracji graczy.

Pozostali golkiperzy w poprzednim sezonie byli wypożyczani – Kepa Arrizabalaga zanotował nieudane wypożyczenie do Realu Madryt, gdzie szybko stracił miejsce w wyjściowej jedenastce. Mimo tego, jak donoszą hiszpańskie media, „Królewscy” rozważają sprowadzenie najdroższego bramkarza w historii futbolu na stałe, jeśli Andrij Łunin zdecyduje się odejść. Gabriel Slonina grał w belgijskim KAS Eupen, z którym spadł z ligi, a Lucas Bergström bronił barw szwedzkiej Brommapojkarny.

Wszyscy Ci bramkarze nie dają na tyle pewności, by uważać ich za optymalny wybór. Przychodzący z Villarrealu Filip Jørgensen może być rozwiązaniem kłopotów między słupkami Chelsea.

fot. screen YouTube/LALIGA EA SPORTS