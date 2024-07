Monaco pożegna piłkarza, który zasłynął z afery

AS Monaco sprzeda Mohameda Camarę do katarskiego Al-Sadd. Wicemistrzowie Francji otrzymali za Malijczyka ofertę 16,5 mln euro + 3,5 mln euro bonusów. Monaco zagwarantowało sobie także 20-procentową klauzulę odsprzedaży. Pod koniec poprzedniego sezonu Camara znalazł się pod ostrzałem, gdy podczas meczu Ligue 1 odmówił wzięcia udziału w antyhomofobicznej kampanii.

Ostatnia kolejka poprzedniego sezonu Ligue 1 przebiegała pod znakiem antyhomofobicznej kampanii. Wówczas doszło do meczu pomiędzy Monaco a Nantes, w którym nie wystąpił napastnik Nantes – Mostafa Mohamed. Podobnie jak rok wcześniej, Egipcjanin nie zgodził się na wzięcie udziału w kampanii przeciw dyskryminacji osób LGBT, przez co został odsunięty na jeden mecz. Piłkarz Monaco Mohamed Camara również sprzeciwiał się tej kampanii, ale dał o tym znać dopiero podczas meczu.

Najpierw nie zapozował do grupowego zdjęcia, gdzie na tle zawodników umieszczono duży baner z przekreślonym napisem ”homofobia”. Na koszulkach piłkarzy umieszczone było także logo kampanii, a znajdujące się na rękawku logo Ligue 1 zostało przerobione w kolorach tęczy. Camara pochodzi z Mali, gdzie dominującą religią jest islam, zatem promowane wartości były sprzeczne z jego wyznaniem. Piłkarz zamazał więc pisakiem logo Ligue 1 w kolorze tęczy oraz zakleił taśmą logo kampanii.

Zachowanie Camary wywołało na tyle duże oburzenie we Francji, że interweniowała nawet minister sportu. Amélie Oudéy-Castéry domagała się najsurowszej możliwej kary. Mówiło się, że zawodnikowi grozi nawet dziesięć meczów zawieszenia, ale ostatecznie stanęło na czterech meczach zawieszenia. To oznacza, że Camara nie zagrałby w czterech pierwszych meczach nowego sezonu Ligue 1 – z Saint-Etienne, Lyonem, Lens i Auxerre.

Malijczyk nie będzie jednak musiał odcierpieć kary, bo właśnie przenosi się na Bliski Wschód. Fabrizio Romano informuje, że Monaco ma otrzymać za zawodnika 16,5 milionów euro od katarskiego Al-Sadd. Wicemistrzowie Francji mają dostać jeszcze 3,5 milionów euro w bonusach. Zagwarantowali sobie także 20-procentową klauzulę odsprzedaży. Oznacza to, że jeśli Al-Sadd w przyszłości sprzeda Camarę, Monaco otrzyma 1/5 kwoty tego transferu. Wszystko dlatego, że Camara ma dopiero 24 lata, więc jego wartość może znacznie wzrosnąć. Portal Transfermarkt obecnie wycenia go na 20 milionów euro.

⚫️⚪️🇶🇦 Understand AS Monaco will receive €16.5m fixed fee plus €3.5m in add-ons for Mo Camara to join Al Sadd.

AS Monaco have also included 20% sell-on clause in the deal. pic.twitter.com/UIFMr9Hgsu

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 28, 2024