Kosta Runjaic będzie miał w zespole MVP EURO U19

Trener Kosta Runjaic od sezonu 2024/25 poprowadzi włoskie Udinese, które z trudem utrzymało się w Serie A. Jego zadaniem będzie poprawienie wyników zespołu, który był z kolei jedną z pozytywnych niespodzianek kampanii 2022/23, a potem mocno obniżył loty. Pomóc w tym ma nowy nabytek – Iker Bravo – MVP niedawno zakończonego EURO U19.

Hiszpanie zostali mistrzami Europy nie tylko na seniorskim poziomie. Złoto wywalczyła także ekipa U19 na boiskach w Irlandii Północnej. Najpierw wyszła z grupy z pięcioma punktami, zwyciężając 2:1 z Danią i remisując spotkania z Turcją oraz Francją. Jako, że w turnieju gra zaledwie osiem drużyn, to młodzi zawodnicy z Hiszpanii awansowali od razu do półfinału, gdzie z kolei potrzebowali dogrywki, by wyeliminować Włochów.

W finale uporali się z Francją i pokonali ją 2:0. Pierwszą bramkę zdobył w spotkaniu o tytuł właśnie środkowy napastnik, który nie miałby szans na przebicie się w Bayerze Leverkusen, z którym łączy go kontrakt do 2027 roku. Był to jego drugi gol na tym turnieju. Wcześniej pokonał duńskiego bramkarza w fazie grupowej w 79. minucie i tamtym trafieniem zapewnił ważne trzy punkty na starcie.

Najlepszym strzelcem Udinese w sezonie 2023/24 był mierzący 201 cm Lorenzo Luca. „Włoski gigant” prezentował się solidnie, jednak nie miał wsparcia w ataku. Strzelił dziewięć goli we wszystkich rozgrywkach. Był on wypożyczony z Pisy i został tego lata wykupiony. Lazar Samardzić to z kolei pomocnik, który może wyfrunąć z gniazda, bo poważne zainteresowanie przejawia nim między innymi AC Milan. Reprezentant Serbii też był jedną z nielicznych wyróżniających się postaci w zeszłej kampanii w ekipie „Zeber”. Sam bardzo chciałby dołączyć do „Rossonerich”. Miał już oferty z Nottingham Forest i Fenerbahce, lecz je odrzucił.

