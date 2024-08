Bratanek Del Piero zagra z… prawnukiem Mussoliniego

Bratanek legendarnego Alessandro Del Piero – Lorenzo Del Piero został zawodnikiem drugoligowego Juve Stabia. 17-letni napastnik będzie tam występował z Romano Florianim Mussolinim, czyli… prawnukiem Benito Mussoliniego. Nowy klub Lorenzo wraca na poziom Serie B po czterech latach przerwy.

Niedawno informowaliśmy o synu Petra Čecha – Damianie, który wkrótce pojedzie na zgrupowanie reprezentacji Czech U16 z przyrodnim bratem Milana Baroša – Simonem. We Włoszech również dojdzie do spotkania członków rodziny znanych postaci, choć w tym wypadku tylko jedna strona ma piłkarską przeszłość. Bratanek legendarnego włoskiego napastnika Alessandro Del Piero – Lorenzo Del Piero zagra w Juve Stabia z… prawnukiem Benito Mussoliniego – Romano Florianim Mussolinim.

Bratanek legendarnego Alessandro podpisał z Juve Stabia roczny kontrakt. Podobnie, jak jego wujek, 17-latek występuje na pozycji napastnika. To syn o dziewięć lat starszego brata Alesssandro – Stefano Del Piero. On również próbował swoich sił w piłce, lecz karierę zakończył już w 1987 roku, mając zaledwie 22 lata. Od wielu lat jest prawnikiem Alessandro, a w czasach jego owocnej kariery prowadził interesy swojego młodszego brata.

Z kolei kuzyn Lorenzo, czyli syn Alessandro – Tobias Del Piero od dwóch lat przebywa w Hiszpanii, gdzie najpierw trenował w akademii Getafe, a obecnie w młodzieżowych drużynach AD Alcorcon. Lorenzo zaś latem 2023 roku zamienił akademię Pordenone na Trento. Kilka razy znalazł się na ławce, ale nie zaliczył debiutu na poziomie Serie C. W pierwszym zespole zanotował zaledwie jeden występ – w przegranym meczu I rundy rozgrywek Pucharu Włoch dla drużyn z Serie C.

S.S. Juve Stabia: Del Piero é gialloblù 📰 https://t.co/93G58XxTKj#ForzaJuveStabia — S.S. Juve Stabia 1907 (@ssjuvestabiaspa) August 7, 2024

W komunikacie Juve Stabia informującym o sprowadzeniu Del Piero czytamy m.in., że Lorenzo będzie występował z numerem ”96” na plecach. Młody zawodnik dla biura prasowego klubu z południa Włoch mówił:

– Jestem bardzo szczęśliwy, że mogę założyć koszulkę Juve Stabia. Miałem różne opcje transferu, ale ta była według mnie najlepszą. To historyczny klub, bardzo dobrze zarządzany i z wspaniałą rzeszą fanów. Trener oraz kadra bardzo dobrze współpracuje z młodymi piłkarzami, a dla mnie najważniejszy jest rozwój zarówno piłkarski, jak i ludzki. Nie mogę się doczekać, aż dołączę do drużyny. Niektórych kolegów już poznałem i wiem, że tworzą oni bardzo zjednoczoną i profesjonalną grupę.

Romano Floriani Mussolini – podobnie, jak Lorenzo Del Piero – tego lata dołączył do Juve Stabia. On jednak jest tylko wypożyczony z Lazio, gdzie trenował w drużynach młodzieżowych. Co więcej, do ”Biancocelestich” trafił z akademii… Romy. Wspólną cechą dla obu zawodników jest nadchodzący debiut w Serie B. Romano poprzedni sezon spędził na wypożyczeniu w trzecioligowej Pescarze.

Juve Stabia wraca na zaplecze włoskiej ekstraklasy po czterech latach. Sezon 2024/25 zaczęli od porażki 1:3 z Avellino, przez którą już po I rundzie pożegnali się z Pucharem Włoch. Ich pierwszym rywalem w nadchodzącym sezonie Serie B będzie Bari. Pierwszy mecz u siebie zagrają dopiero w trzeciej kolejce, gdy podejmą innego beniaminka – Mantovę.

fot. PressFocus