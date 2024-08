Kolega reprezentanta Polski ”skradziony” przez West Ham

Klubowy kolega reprezentanta Polski Marcina Bułki – Jean-Clair Todibo przenosi się do West Hamu. Klub z Londynu dokonał ”kradzieży” francuskiego stopera Juventusowi. Todibo uda się na roczne wypożyczenie do Anglii, ale ”Młoty” mają obowiązek wykupu zawodnika za 40 milionów euro.

Od początku letniego okienka transferowe stoper Nicei Jean-Clair Todibo łączony był z Juventusem. Francuz mógł także trafić do Manchesteru United, ale ruch ten zablokowały przepisy UEFA. Wszystko z powodu przyszłorocznej edycji Ligi Europy, gdzie m.in. zagrają Nicea i Manchester United. Pakiet udziałów w obu klubach ma właściciel firmy INEOS – sir Jim Ratcliffe. Przepisy UEFA nie pozwalają na transfer zawodnika między klubami posiadającymi tego samego właściciela i które wystąpią w tych samych europejskich rozgrywkach.

Todibo zagra jednak w Premier League, ale nie będzie występował na Old Trafford, a na London Stadium. ”Kradzieży” francuskiego stopera Juventusowi dokonał West Ham. Na Lazurowe Wybrzeże udał się dyrektor techniczny West Hamu Tim Steidten. Niemiec przebił ofertę Juventusu, którą Nicea zaakceptowała. Todibo uda się na roczne wypożyczenie do Anglii, ale ”Młoty” mają obowiązek wykupu zawodnika za 40 milionów euro.

Nicea zagwarantowała sobie także klauzulę odsprzedaży. To oznacza, że jeśli West Ham w przyszłości sprzeda Todibo, będzie musiał oddać określony procent francuskiemu klubowi. Kluby sprzedające często zabezpieczają się w ten sposób na wypadek wzrostu wartości zawodnika. Według Fabrizio Romano Todibo, jego agent oraz dyrektor techniczny West Hamu wracają do Londynu, gdzie piłkarz przejdzie testy medyczne. Klub miał już dzień wcześniej zabukować testy medyczne na piątek 9 sierpnia.

🚨⚒️ Jean-Clair Todibo to West Ham, here we go! Exclusive scoop confirmed as hijack is completed.

Understand Todibo, his agent and West Ham director Tim Steidten are flying to London right now! 🇬🇧🛫

€40m on loan + obligation, sell-on clause included.

Medical booked today. pic.twitter.com/9VhMiLFN7h

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 9, 2024