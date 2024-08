Wspaniały gest piłkarzy Kalmar AIK. Okazali wsparcie choremu na raka koledze

Społecznością szwedzkiego klubu Kalmar AIK wstrząsnęła informacja o nowotworze złośliwym piłkarza tego klubu Markusa Hemana. W geście solidarności z zawodnikiem przechodzącym chemioterapię koledzy z szatni ścięli włosy. Widząc całą szatnię obciętą na łyso Heman nie krył wzruszenia.

Najbardziej znanym klubem ze szwedzkiego miasta Kalmar jest występujące w Allsvenskan Kalmar FF. Na wiele niższym – siódmym szczeblu rozgrywkowym rywalizuje Kalmar AIK. Piłkarze klubu występującego w Division 5 przechodzą ostatnio trudne chwile. Ich kolega z szatni – Markus Heman w lipcu dowiedział się, że choruje na złośliwą odmianę nowotworu neuroendokrynnego.

To niezwykle rzadki nowotwór, bowiem na 100 tysięcy osób rocznie wykrywa się ok. siedmiu nowych przypadków. Ta grupa nowotworów wywodzi się z komórek znajdujących się m.in. w przewodzie pokarmowym. W rozmowie z ”aftonbladet.se” Heman powiedział, że w czerwcu zaczął odczuwać bóle po prawej stronie brzucha. Ból nie ustawał, więc zawodnik udał się na szczegółowe badania. Na początku lipca usłyszał, że niemal na 100% choruje na raka, a kilka dni później lekarze potwierdzili swoje przypuszczenia.

– W czerwcu zacząłem odczuwać bóle po prawej stronie brzucha (…) Potem ból zniknął, ale kiedy wrócił już nie minął. Udałem się do szpitala, gdzie umówiłem się na wizytę. Zrobiono mi prześwietlenie, po czym 1 lipca usłyszałem, że na 90% to rak. 11 lipca lekarze potwierdzili swoje przypuszczenia – mówił Heman dla szwedzkiego ”aftonbladet.se”.

Piłkarz rozpoczął leczenie paliatywne, czyli które pozwoliłoby mu na poprawienie jakości życia podczas choroby. Leczenie paliatywne nie jest bowiem jednoznaczne z zatrzymaniem rozwoju choroby. Heman mówił, że zanim ściągnął do siebie oddaloną o niemal 100 kilometrów rodzinę, w szpitalu przebywali z nim członkowie zespołu. Po raz pierwszy kibice Kalmar AIK o chorobie piłkarza dowiedzieli się 24 lipca, gdy piłkarz w materiale dla mediów klubowych podzielił się druzgocącą informacją o chorobie.

Jednocześnie Kalmar AIK zachęciło kibiców, by 10 sierpnia podczas następnego domowego meczu jak najliczniej zjawili się na stadionie i okazali wsparcie Hemanowi. Na rzecz walki piłkarza z rakiem przeznaczono bowiem cały dochód z wejściówek na mecz Tvarskogs IF. Zorganizowano także zbiórki SMS-owe i internetowe oraz licytacje. Cała akcja przebiegała pod hasztagami #pieprzyćraka i #MHFC (MH – inicjały Markusa Hemana).

Przed domowym meczem piłkarze Kalmar AIK zrobili jeszcze jedną rzecz. W geście solidarności z przechodzącym chemioterapię kolegą ścięli swoje włosy. Pomocnik Olle Bjoerkegren wytatuował sobie także na ręce jedno z haseł akcji wspierającej Hemana – ”MHFC”. Gdy Heman wszedł do szatni i zobaczył obciętych na krótko kolegów zalał się łzami. Nagranie przebiło się teraz do ”mainstreamu” i zostało obejrzane przez miliony osób.

