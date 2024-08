Klub Polaka ściąga rewelację EURO 2024

Reprezentacja Turcji ma za sobą bardzo udane Euro 2024. Jednym z zawodników, który pokazał się z dobrej strony był Ferdi Kadıoğlu. Tuż po zakończeniu turnieju łączony był z klubami Premier League. Wygląda na to, że już niebawem rozstrzygnie się jego przyszłość. Jak informuje portal „A Spor„, zawodnik przeniesie się do Brighton, w którego kadrze znajdziemy Polaka – Jakuba Modera.

Reprezentacja Turcji bardzo dobrze zaprezentowała się podczas Mistrzostw Europy w Niemczech. W fazie grupowej, razem z Portugalczykami zdobyli sześć punktów i z drugiego miejsca zameldowali się w fazie playoff. Rewelacja rozgrywek najpierw w 1/8 finału pokonała Austrię 2:1, a następnie zakończyła swoje zmagania na imprezie po porażce z faworyzowaną Holandią. Mimo odpadnięcia w ćwierćfinale, Turcy pozostawili po sobie dobre wrażenie.

Jednym z piłkarzy, który może zaliczyć Euro 2024 do udanych jest oczywiście Ferdi Kadıoğlu. Lewy obrońca wystąpił we wszystkich pięciu meczach i rozegrał je od deski do deski. Tuż po zakończeniu mistrzostw znalazł się na celowniku klubów Premier League. Największe zainteresowanie przejawiał Brighton, w którym na co dzień występuje Polak – Jakub Moder.

Kadıoğlu w 2018 roku trafił do Fenerbahce z holenderskiego NEC Nijmegen. 24-latek mimo urodzenia się w Holandii zdecydował się na grę dla kadry Turcji. Podczas przerwy między sezonami trenerem Fenerbahce, w którego kadrze również mamy Polaka – Sebastiana Szymańskiego dosyć sensacyjnie został Jose Mourinho. Obrońca chętnie zapatrywał się na współpracę z Portugalczykiem, jednak ten zanotował słaby start w klubie. Zespół po ostatnim remisie 1:1 z Lille odpadł z walki o Ligę Mistrzów, przez co stracił argument, aby zatrzymać 24-latka.

Jak informuje turecki „A Sport”, po niemal miesiącu spekulacji, Kadıoğlu zdecydował się przystać na ofertę Brighton. Dzięki transferowi Turcy otrzymają około 35 milionów euro. Oznacza to, że obrońca stanie się najdrożej sprzedanym piłkarzem w historii klubu.

W ostatnich latach klub Jakuba Modera pod dowodzeniem Roberto De Zerbiego spisywał się znakomicie w Premier League. Zajęli kolejno 6. i 10. miejsce za jego kadencji. Pod skrzydłami Włocha rozwinęło się wielu zawodników, którzy następnie odeszli z klubu za niemałe pieniądze. W ciągu dwóch lat tylko za sprzedaż Moisesa Caicedo, Marca Cucurella oraz Alexisa Mac Allistera „Mewy” zarobiły około 220 milionów euro. Tego lata De Zerbi dołączył do Olympique Marsylia, jego miejsce w Brighton zajął Fabian Hurzeler.

🚨🔵 Brajan Gruda to Brighton, here we go! Deal in place for German midfielder to leave Mainz and join #BHAFC project.

£25m fee verbally agreed and long term deal for Gruda, set to sign soon as Hürzeler wanted him.

As revealed weeks ago, Gruda was dream target for Brighton. pic.twitter.com/owrOBG9W7e

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 13, 2024