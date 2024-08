Mauricio Pochettino ma zostać selekcjonerem

Mauricio Pochettino jest na bezrobociu odkąd zupełnie niespodziewanie zwolniony został z Chelsea po tym, gdy wygrał pięć meczów z rzędu. Istnieje duża szansa, że Argentyńczyk wróci szybko do pracy. Świetnie zorientowany newsman David Ornstein z „The Athletic” podaje, że 52-latek jest blisko przyjęcia posady selekcjonera reprezentacji Stanów Zjednoczonych.

Ten rok upłynął pod kątem EURO 2024 w Niemczech. Za dwa lata cały piłkarski świat będzie żył mistrzostwami świata, które zorganizują wspólnie Stany Zjednoczone, Meksyk i Kanada. Czas płynie nieubłaganie, a Amerykanie na razie nie prezentują się najlepiej.

USA w tym roku było gospodarzem Copa America. Dla podopiecznych Grega Berhaltera miał być to kolejny etap przygotowań do mundialu w 2026 roku. Niestety, ale drużyna oblała test i dostała jedynkę. Christian Pulisic i spółka odpadli z turnieju już po fazie grupowej. Wygrali tylko jedno spotkanie na otwarcie z Boliwią 2:0. Następnie sensacyjnie przegrali z Panamą 0:1. Na koniec rundy grupowej przyszła porażka z Urugwajem 0:1. Posadą za fatalny wynik zespołu zapłacił Greg Berhalter. Federacja… marzyła o Jurgenie Kloppie. Intensywnie szukała następcy 51-latka i ma nim być Pochettino.

"Chaos", "A Disaster" – some of the descriptions from fans of the scenes outside the Copa América Final in Miami, which has been delayed.

CONMEBOL has a lot to answer for but the United States not covering itself in glory during its dress rehearsal for the 2026 World Cup. pic.twitter.com/CMWWNxv4iR

— Jamie Ralph (@ModernLepra) July 14, 2024