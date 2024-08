Premier League: Klub Jana Bednarka dokonał dwóch wewnętrznych transferów

Beniaminek Premier League Southampton FC przeprowadził dwa wewnątrzligowe transfery. Na zasadzie transferu definitywnego do ”Świętych” przeszedł wychowanek Aston Villi Cameron Archer. Z kolei z Chelsea został wypożyczony utalentowany pomocnik Lesley Ugochukwu.

Southampton z dwoma transferami wewnątrz Premier League

Wracające po roku do Premier League Southampton w kadrze na ten sezon ma aż czterech zawodników występujących na pozycji numer ”dziewięć”. Po rocznym wypożyczeniu okraszonym 17 golami na St. Mary’s Stadium wrócił Paul Onuachu. Do tego dochodzi autor sześciu goli w poprzednim sezonie Sekou Mara oraz wracający po wielomiesięcznej kontuzji Ross Stewart.

Jednak podstawowym wyborem Russella Martina będzie zwycięzca klasyfikacji kanadyjskiej poprzedniego sezonu Championship – Adam Armstrong. Zdobywca 21 bramek i 13 asyst na zapleczu Premier League ma już za sobą dwa sezony w elicie, ale – mówiąc delikatnie – były one dalekie od ideału. Łącznie w 54 meczach na poziomie Premier League w barwach ”Świętych” zanotował zaledwie cztery trafienia i trzy asysty.

Tak Southampton wyszło na prowadzenie w finale na Wembley! Ale Leeds w tym sezonie potrafi odrabiać straty! pic.twitter.com/qP4wSTD2aP — Viaplay Sport Polska (@viaplaysportpl) May 26, 2024

Tuż przed inauguracyjnym meczem nowego sezonu Southampton sprowadziło kolejnego zawodnika na ”dziewiątkę”. Na zasadzie transferu definitywnego z Aston Villi przeszedł Cameron Archer. Wychowanek ”The Villans” od czasu swojego debiutu w pierwszym zespole był aż czterokrotnie wypożyczany – do Solihull Moors, Preston, Middlesbrough, a w sezonie 2023/24 do Sheffield United.

Archerowi nigdy nie udało przebić się do pierwszego zespołu. W seniorach Aston Villi zagrał tylko 14 meczów – z czego tylko dwa w pierwszym składzie – choć zdołał zdobyć cztery bramki. Podczas tegorocznego okresu przygotowawczego strzelił aż trzy gole – najwięcej w zespole Unai’a Emery’ego – ale mimo to hiszpański szkoleniowiec nie zdecydował się mieć go w odwodzie. Jego macierzysty klub zdecydował się sprzedać go do beniaminka Premier League za ok. 18 milionów euro.

Archer podpisał z Southampton czteroletnią umowę. Tak, jak przed rokiem, Archera w nowych barwach czeka walka o utrzymanie w elicie. W poprzednim sezonie wraz z Sheffield United z hukiem spadł z Premier League. On sam w 32 meczach dla ”The Blades” zanotował tylko cztery trafienia i jedną asystę. Być może jednak pójdzie drogą Jadena Philogene’a i po dobrym okresie w słabszym klubie również zostanie odkupiony przez Aston Villę.

🆕🆕🆕 Your number 19 ✨ pic.twitter.com/6ue1MGXyX9 — Southampton FC (@SouthamptonFC) August 16, 2024

Tego samego dnia Southampton ogłosiło drugi transfer wewnątrz Premier League. Na roczne wypożyczenie z Chelsea udał się środkowy pomocnik Lesley Ugochukwu. Przed rokiem ”The Blues” zapłacili Stade Rennes za ich wychowanka 27 milionów euro. W barwach Chelsea rozegrał jednak zaledwie 15 meczów, z czego dziewięć razy wchodził z ławki.

Zmorą młodego Francuza okazały się kontuzję mięśniowe, przez które stracił aż 30 meczów. Pierwszego urazu nabawił się na początku grudnia. Kiedy w rozgrywanym Wigilię meczu przeciwko Wolverhampton (1:2) wrócił do gry, kontuzja mięśniowa się odnowiła. Początkowo mówiło się o sześciu tygodniach przerwy, ale ostatecznie 20-latek ponownie na boisku pojawił się dopiero w przedostatniej kolejce sezonu.

The smile says it all 🤗 pic.twitter.com/AXpIf8vnsS — Southampton FC (@SouthamptonFC) August 16, 2024

Pierwszy mecz po powrocie do Premier League Southampton rozegra już dziś o godzinie 16:00. ”Świętych” czeka wyjazdowa rywalizacja z Newcastle. Klub walczył o zarejestrowanie nowych zawodników przed deadlinem, więc istnieje szansa zobaczenia ich w nowych barwach już tego popołudnia.

fot. PressFocus