Real Madryt z racji swoich wyników oraz jakości piłkarzy zmuszony jest co roku grać ogromne liczby spotkań. Jest to jednak problem nie tylko ich, ale i całego profesjonalnego futbolu. Meczów według wielu ekspertów i piłkarzy jest zwyczajnie za dużo. Carlo Ancelotti i jego sztab wpadli na pomysł jak temu zaradzić – chodzi o… wakacje w trakcie sezonu.

Ancelotti planuje piłkarzom… wakacje

Przy okazji startu nowego sezonu, Carlo Ancelotti zdradził innowacyjny plan, którego inicjatywą jest, aby w klubie wszyscy gracze byli wolni od kontuzji. Wszystko także po to, aby każdy z zawodników zachował największą możliwą świeżość.

🗣️ "The players need rest” – Carlo Ancelotti on how he will deal with the fixture overload at Real Madrid this season 😬⚽️ pic.twitter.com/X2wZwDUUyZ — OneFootball (@OneFootball) August 18, 2024

Utytułowany włoski trener powiedział: – Sezon 2025/26 może rozpocząć się wcześniej z uwagi na MŚ 2026, więc musimy to odpowiednio zaplanować już w tym sezonie. Na przykład Vinicius gdy wraca ze zgrupowania kadry Brazylii, zamiast grać mecz La Liga, odpoczywa trzy bądź cztery dni, jedzie na wakacje i dopiero wraca. To jedyny sposób. Normalnie piłkarze trenują, nawet jak nie grają, ale chcemy zrobić to w ten sposób, dać im robić co chcą w te dni. Tak planujemy to zrobić.

Wszystko to zbiega się z nowym formatem Ligi Mistrzów oraz Klubowych Mistrzostw Świata. W fazie grupowej walki o ”uszatka” zamiast dotychczasowych 13 spotkań, potencjalny zwycięzca rozgrywek będzie mógł rozegrać nawet cztery mecze więcej (osiem grupowych, a do tego dziewięć w fazie pucharowej – poza meczami jak do tej pory, może dojść takiej drużynie faza baraży o jedną ósmą finału co daje dwa mecze ekstra).

KMŚ zwiększono z siedmiu do 32 drużyn i przypominać ma to mundial w wersji klubowej – turniej po raz pierwszy w takiej formule rozegrany zostanie w Stanach Zjednoczonych na przełomie czerwca i lipca 2025 roku. Wcześniej, w grudniu 2024 Real rozegra jeden mecz FIFA Intercontinental Cup – trofeum, w którym zagrają zwycięzcy kontynentalnych trofeów rozgrywanym według drabinki turniejowej. Wygrany międzynarodowej walki między klubami zagra z Realem i Ancelottim.

Real Madryt w tym sezonie dotychczas rozegrał dwa mecze o stawkę – pokonał w Warszawie na PGE Narodowym 2:0 Atalantę Bergamo, a także zremisował w pierwszej kolejce La Liga z RCD Mallorcą 1:1.

Fot. PressFocus