Juventus: Piłkarz skreślony przez trenera… podpisze nowy kontrakt

W ostatnich tygodniach Weston McKennie był łączony z kolejnymi klubami, a Juventus miał go definitywnie skreślić ze swojego składu. Sytuacja ze sprzedażami w klubie jednak diametralnie się zmieniła i wedle doniesień Gianluki Di Marzio Amerykanin podpisze nowy kontrakt ze „Starą Damą” obowiązujący do 2026 roku.

McKennie niechciany w Juventusie?

Kontrakt 25-latka z Juventusem obowiązuje do czerwca 2025 roku i klub w żaden sposób nie chciał dopuścić do sytuacji, kiedy to za rok zawodnik odejdzie za darmo. Weston McKennie został wręcz skreślony przez Thiago Mottę w planach na aktualny sezon, ponieważ nie wziął udziału w żadnym z meczów przygotowawczych. Wszystko wskazywało na to, iż tego lata będzie on zmuszony opuścić Turyn, jak wielu innych zawodników – poza projektem Motta widział Wojciecha Szczęsnego, Federico Chiesę czy Arthura Melo.

‼️The full list of players OUT of the Juventus project decided by Thiago Motta and available to be loaned out or sold: Szczesny, Barbieri, Rugani, Djalo, De Sciglio, Mckennie, Arthur, Nicolussi Caviglia, Chiesa, Milik, Kostic, Gori, Riccio, Frabotta, Facundo, Hasa, Nonge, Ake,… pic.twitter.com/vGrSuhNuds — JuveFC (@juvefcdotcom) August 3, 2024

Poza polskim bramkarzem, na dobrą sprawę Cristiano Giuntolemu udało się „wyrzucić” ze składu jedynie Matiasa Soule oraz Daniele Ruganiego – ten ostatni trafił do Ajaksu i poleciał z drużyną na mecz rundy play-off z Jagiellonią.

Media rozpisywały się co do Amerykanina o jego możliwych kierunkach: na przykład klubach z Włoch, Wspomniano także o możliwości powrotu do Stanów, dokładniej do gwiazdozbioru zwanego Interem Miami. Jednak im bliżej sezonu Serie A sytuacja Westona w aktualnym klubie wydawała się nieco poprawiać.

Juventus go skreślił, ale na bezrybiu zmienił zdanie

Kolejne tygodnie, a za czym idzie kolejne rozmowy z Thiago Mottą sprawiły, że władze Juventusu zaczęły się coraz mocniej zastanawiać nad pozostawieniem Amerykanina. Wyraźnym znakiem potwierdzającym te słowa był fakt, iż zawodnik znalazł się w kadrze meczowej na pierwsze starcie z Como. Sam trener wypowiedział się nawet na temat McKenniego na konferencji przedmeczowej.

Przede wszystkim McKennie jest użytecznym i funkcjonalnym graczem dopasowanym dla naszych potrzeb. Życie jest jak piłka nożna, niczego nie można brać za pewnik. Skupiamy się już na spotkaniu z Como.

W ostatnich dniach sytuacja zmieniła się diametralnie. Będący na wylocie z klubu Weston McKennie miał dogadać się z klubem w sprawie nowego kontraktu. Juventus nie chce dopuścić do sytuacji, w której za rok (koniec aktualnego kontraktu Westona) to zawodnik będzie miał karty po swojej stronie.

#Calciomercato | @juventusfc, in definizione il rinnovo di McKennie per un'altra stagionehttps://t.co/PjvlikvQwy — Gianluca Di Marzio (@DiMarzio) August 21, 2024

Weston znalazł się w Juventusie w 2020 roku, przychodząc na wypożyczenie z Schalke, a już rok później został wykupiony za niecałe 22 miliony euro. W ekipie z Turynu wystąpił 134 razy, strzelając 13 goli. Cztery lata w koszulce „Bianconerich” okrasił trzema trofeami i jak potwierdza Gianlluca Di Marzio, jego przygoda z Juventusem się jeszcze nie kończy.

Nowa umowa ma obowiązywać do 2026 roku i rzekomo 25-latek ma mieć nieco niższą pensję. Teraz pozostaje czekać na to, jak Thiago Motta wkomponuje go do składu.

Fot. PressFocus