Były trener Pogoni oficjalnie ogłoszony przez nowy klub. Zastąpi słynną postać

Tydzień po rezygnacji z funkcji trenera Pogoni Szczecin Jens Gustafsson został oficjalnie ogłoszony szkoleniowcem Al Fateh. To siódmy zespół poprzedniego sezonu Saudi Pro League. Szwed stanowisku trenera zastąpił Slavena Bilicia, który tuż przed startem nowego sezonu zgodził się na rozwiązanie kontraktu.

Zaledwie dwa dni przed ligowym meczem z Widzewem Łódź (2:0) Pogoń Szczecin przekazała zaskakującą informację o rezygnacji Jensa Gustafssona z funkcji trenera ”Portowców”. W komunikacie poinformowano o otrzymaniu przez Gustafssona ”bardzo atrakcyjnej oferty z ekstraklasowego klubu z Arabii Saudyjskiej”. Teraz wiemy, że jest to siódmy klub poprzedniego sezonu Saudi Pro League – Al Fateh. Szwed został oficjalnie zaprezentowany przez klub mający siedzibę w ponad 800-tysięcznym mieście Al-Mubarraz.

Przejmie on schedę po słynnym Slavenie Biliciu, który w przeszłości prowadził m.in. reprezentację Chorwacji, West Ham, czy Besiktas. Chorwat pełnił funkcję trenera Al Fateh dopiero od roku, a jego kontrakt obowiązywał do końca tego sezonu, ale tuż przed startem rozgrywek Saudi Pro League klub poinformował o rozwiązaniu za porozumieniem stron.

Find out about our new coach's career milestones 🇸🇪 Jens Gustafsson 👔 #AlFatehisnear pic.twitter.com/yi4MjoRlxL

Po 50 latach gry na niższych szczeblach w 2009 roku Al Fateh po raz pierwszy zakwalifikowało się do saudyjskiej ekstraklasy. Cztery lata później ”Synowie Palmy” odnieśli największe sukcesy w historii klubu. W sezonie 2012/13 wygrali rozgrywki Saudi Pro League, a następnie sięgneli po Superpuchar Arabii Saudyjskiej.

Był to jednak jedyny wyskok, bowiem na 15 dotychczasowych sezonów w saudyjskiej ekstraklasie aż 13 kończyli na miejscach 5-10. Tylko raz – w sezonie 2019/20 otarli się o spadek, gdy rozgrywki Saudi Pro League zakończyli na 13. miejscu, czyli tuż nad strefą spadkową, a ich przewaga nad nią wyniosła na koniec zaledwie punkt.

Przez ostatnie półtora roku największą gwiazdą zespołu był wychowanek FC Barcelony – Cristian Tello. Zimą 2023 roku na zasadzie wolnego transferu przeniósł się z Los Angeles FC na Bliski Wschód. W poprzednim sezonie z dorobkiem 11 goli był najlepszym strzelcem Al Fateh w rozgrywkach Saudi Pro League. Wraz z końcem sezonu 2023/24 jego kontrakt wygasł i do tej pory nie znalazł nowego klubu. Teraz najbardziej wyróżniającą się postacią w zespole Al Fateh jest znany z występów Lyonie były reprezentant Belgii Jason Denayer.

Al Fateh swój pierwszy mecz w tym sezonie Saudi Pro League rozegra już dzień po ogłoszeniu Gustafssona nowym trenerem – 23 sierpnia. Na wyjeździe zmierzą się oni z beniaminkiem saudyjskiej ekstraklasy – Al Qadisiya. Debiut Gustafssona przed własną publicznością będzie miał miejsce przeciwko trzeciej drużynie poprzedniego sezonu – Al Ahli.

‘I promise the fans that we will give it our all’ 🎙️

Jens Gustafsson in his first interview 💙💚 pic.twitter.com/tNfYxMWCbk

— AlFateh Saudi club (@EnFatehclub) August 22, 2024