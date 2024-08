Atletico Madryt finalizuje transfer obrońcy

Atletico Madryt po niemrawym początku okna (nieudolne negocjacje ws. Artema Dowbyka oraz Davida Hancki) solidnie wzmocniło się przed nowym sezonem. „Los Colchoneros” sprowadzili czterech zawodników: Robina Le Normanda, Juliana Alvareza, Conora Gallaghera oraz Alexandra Sorlotha. Teraz jak informuje Fabrizio Romano na Civitas Metropolitano zawita kolejny defensor Clement Lenglet. Francuz ma zostać wypożyczony na rok z Barcelony.

Clement Lenglet trafił do Barcelony w 2018 roku. Od pewnego momentu był on już jednak bardziej obciążeniem niż wartością dodaną. Od kilku lat Joan Laporta próbował się pozbyć piłkarza. Ten nie poradził sobie na wypożyczeniu w Tottenhamie oraz Aston Villi i przed tym sezonem ponownie zawitał na Camp Nou. Teraz 29-latek wedle doniesień od Fabrizio Romano ma się udać na kolejne wypożyczenie. Tym razem chodzi o Atletico Madryt.

🚨🔴⚪️ Atlético Madrid are closing in on deal for Clement Lenglet as new centre back from Barcelona.

Loan move being sealed with Barça after personal terms already agreed with the defender.

Here we go, soon. ⏳🇧🇪 pic.twitter.com/052Bok986a

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 23, 2024