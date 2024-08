Meksyk: W jednym meczu zagrali piłkarze, których dzieli… 27 lat

Meksykańska Tijuana w ostatnim meczu ekstraklasy pokonała drużynę Santos Laguna 3:1. Nie byłoby w tym nic nadzwyczajnego, gdyby nie różnica wieku, która dzieliła dwóch piłkarzy Tijuany. W pewnym momencie w zespole Juana Osorio na boisku znajdowali się zawodnicy, których dzieliło… 27 lat.

Przed kilkoma dniami Tijuana przed własną publicznością mierzyła się w lidze z Santosem Laguna. Podopieczni Juana Osorio wygrali 3:1 i przełamali serię czterech meczów bez zwycięstwa. Wynik tego spotkania w doliczonym czasie ustalił Jaime Alvarez, a asystę przy jego trafieniu zaliczył zaledwie 15-letni Gilberto Mora. Był to dla niego debiut w pierwszym zespole Tijuany, której jest wychowankiem.

W dniu debiutu miał 15 lat, 10 miesięcy i cztery dni, i stał się tym samym trzecim najmłodszym zawodnikiem w historii meksykańskiej ekstraklasy. W klubie z północno-zachodniego Meksyku pokładają w nim spore nadzieje. Wkrótce uda się nawet do Holandii, gdzie przejdzie niemal trzytygodniowe testy w Feyenoordzie.

🌟🇲🇽 15-year-old promising talent, Gil Mora, will be flying to the Netherlands to be on trial at Feyenoord for two weeks. ✈️

Gil just made his professional debut last week and became the third youngest player ever in Liga MX history. 🇳🇱

