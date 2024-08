Prezydent Fenerbahce ma dość – piłkarza, który gra od 8 miesięcy w klubie

Prezydent klubu piłkarskiego ma z reguły różne pomysły, nie zawsze są one czymś dobrym. Zwierzchnik Fenerbahce Ali Koc – według Ahmeda Koncanca, zdecydował się z kolei wykorzystać swoją rolę i odsunął od treningów Rade Krunicia. Bośniak przyszedł do klubu raptem w styczniu tego roku, pół roku po pierwszych negocjacjach z Milanem, gdy transfer zawetował trener „Rossonerich” Stefano Pioli. Dziś dla piłkarza nie ma już miejsca.

Prezydent Fenerbahce ma dość

Ali Koc jest prezydentem Fenerbahce od czerwca 2017 roku. Dziennikarz związany z Fenerbahce, Ahmet Konanc podał, że Rade Krunic został odsunięty od składu pierwszej drużyny Jose Mourinho. Oznacza to, że Bośniak, klubowy kolega Sebastiana Szymańskiego, musi sobie szukać nowej drużyny – trenuje on indywidualnie od tygodnia. Wszystko to za sprawą decyzji Aliego Koca.

ÖZEL | Başkan Ali Koç, Kruniç meselesine el koydu. Boşnak futbolcu kadro dışı bırakıldı. Antrenmanlarda da geçtiğimiz hafta ayrı çalıştı. Oyuncuya kulüp bulması gerektiği söylendi. — Ahmet Konanç (@ahmetkonanc) August 26, 2024

Rade Krunic do Turcji trafił raptem w styczniu 2024 roku. Czekał on na transfer od letniego okna w wakacje 2023 roku – chciał zagrać wspólnie w jednym klubie z gwiazdą jego reprezentacji, Edinem Dżeko. Nie udało się latem, udało się zimą. Dołączył on do klubu znad Bosforu na zasadzie wypożyczenia z obowiązkiem wykupu za 3,5 miliona euro.

Dziś, jest już niepotrzebny. W ostatnich czterech meczach zanotował cztery minuty na placu (raz), w pozostałych spotkaniach dwa razy nie wszedł z ławki na boisko, a raz był nawet poza kadrą meczową.

Fenerbahce po Milanie – za wysokie progi

Jednym z warunków wykupu Krunicia było to, że Fenerbahce… zajmie miejsce w europejskich pucharach, co w realiach okazało się bardzo proste, z uwagi na ogromną dominację klubu wraz z Galatasaray. Do tego, ”Fener” w XXI wieku ma na koncie znakomitą większość sezonów w Europie częściej niż poza nią.

W KAŻDYM, dosłownie KAŻDYM meczu, w którym gra Krunic nie istnieje nasza druga linia, ponadto nie mamy prawie żadnego wsparcia w obronie. Tak nie można. Naprawdę nie chcę go już widzieć w mojej drużynie. — Krzysztof Gerlak (@KrzysztofGerlak) August 6, 2024

Krunic zagrał dla klubu Sebastiana Szymańskiego 22 spotkania i nie zanotował do tego ani gola, ani asysty. Z interesujących statystyk, zanotował jedną żółtą kartkę, a wszystko to złożyło się na 1255 minut na boisku w koszulce wicemistrza Turcji 2024. Kibice zarzucali mu, że jest pozorantem i że to nie jest piłkarz na poziom tego klubu. Ali Koc widocznie także widzi co sądzą o Bośniaku kibice klubu i tylko utwierdził się we własnym przekonaniu o zawodniku.

W ostatnim sezonie „Fener” było wicemistrzem kraju – zdobyło pod wodzą Ismaila Kartala 99 punktów i mimo to przegrało z Galatasaray mistrzostwo o trzy punkty. Mieli oni za to nad trzecim zespołem astronomiczną przewagę 32 punktów.

Fot. Screen YouTube/ Fenerbahce