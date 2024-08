Poznaliśmy terminarz fazy ligowej Ligi Mistrzów

Dwa dni po losowaniu fazy ligowej Ligi Mistrzów UEFA opublikowała dokładny terminarz wszystkich 144 meczów. Każdy z 16 dni podczas których rozgrywane będą mecze fazy ligowej obfitować będzie w kilka hitowych starć. Zapraszamy do zapoznania się z datami najciekawszych spotkań i zaznaczenia ich na czerwono w kalendarzu.

Po losowaniu fazy ligowej Ligi Mistrzów wszystkich 36 uczestników wiedziało z kim zagra, ale wciąż nieznana była kolejność meczów. Dokładny terminarz UEFA miała opublikować dopiero dwa po ceremonii – w sobotę 31 sierpnia. W godzinach popołudniowych poznaliśmy daty wszystkich 144 meczów fazy ligowej. Oto naszym zdaniem najciekawsze mecze z każdej kolejki:

2. kolejka:

3. kolejka:

4. kolejka:

5. kolejka:

6. kolejka:

7. kolejka:

8. kolejka (wszystkie 18 meczów rozgrywanych w środę 29 stycznia o godzinie 21:00):

A tak prezentuje się dokładna rozpiska wszystkich 144 meczów fazy ligowej:

The full fixture list for the new league phase of the Champions League is officially official!

Yes, you can book your flights…#Arsenal #LFC #AVFC #MCFC #CelticFC pic.twitter.com/y907RIGMmU

— Dale Johnson (@DaleJohnsonESPN) August 31, 2024