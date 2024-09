Tragedia w Turcji. Trener klubu zmarł w wieku 39 lat

Drugoligowy Adanaspor poinformował o śmierci trenera Sola Bamby. Iworyjczyk przed meczem z Manisą stracił przytomność i został przetransportowany do szpitala. Niestety, jego życia nie udało się uratować. Były obrońca angielskich klubów zmarł w wieku 39 lat.

Sol Bamba dopiero tego lata rozpoczął samodzielną karierę trenerską. Zaczynał jako asystent Sabriego Lamouchiego w Cardiff City, gdzie pracował w drugiej części sezonu 2022/23. Niedawno przejął Adanaspor, który w poprzednim sezonie do samego końca bił się o utrzymanie w drugiej lidze tureckiej. Bamba zaczął od domowego zwycięstwa 2:1 z Eroksporem, ale następnie miały miejsce porażki 1:6 z Igdirem FK i Pendiksporem 3:4.

W czwartej kolejce Adanaspor mierzył się na wyjeździe z Manisą FK, w której występuje choćby znany z gry dla ŁKS-u, czy Lecha Poznań Dani Ramirez. Zespołu z Adany nie poprowadził jednak Bamba, a jego asystent Francois Ciccolini. Dzień po zremisowanym 0:0 meczu Adanaspor przekazał tragiczną informację – Sol Bamba nie żyje. Iworyjczyk przed meczem z Manisą stracił przytomność i został przetransportowany do szpitala. Niestety, dzień później zmarł w wieku 39 lat.

– Nasz trener Souleymane Bamba źle się poczuł przed meczem z Manisą i został przetransportowany do Szpitala Uniwersyteckiego w Manisie. Niestety, przegrał walkę o swoje życie. Składamy kondolencje naszej społeczności, ale w szczególności jego rodzinie – czytamy w klubowym komunikacie.

Pierwsze kroki w piłkarskiej karierze Sol Bamba stawiał w Paris Saint-Germain, gdzie w listopadzie 2004 roku zaliczył nawet jedyny występ. W 2006 roku trafił na Wyspy Brytyjskie, gdzie spędził ogromną część swojej kariery. Najpierw przez niemal pięć lat biegał po szkockich boiskach – przez dwa reprezentował Dunfermline Athletic, a następnie przez 2,5 roku Hibernian FC.

Zimą 2011 roku trafił do Leicester City, gdzie po półtora roku przeniósł się do tureckiego Trabzonsporu. Po 2,5 roku trafił do Palermo, a zimą 2015 roku udał się na wypożyczenie do Leeds. Pół roku później został wykupiony przez klub z Elland Road. Na początku sezonu 2016/17 został zawodnikiem Cardiff City, z którym w 2018 roku wywalczył awans do Premier League. Sezon 2018/19 był dla niego jedynym na poziomie Premier League, gdzie w 28 meczach strzelił cztery gole.

Na początku 2021 roku u Bamby zdiagnozowano chłoniaka, a piłkarz musiał przejść chemioterapię. Już w maju tego samego roku ogłosił, że leczenie zakończyło się powodzeniem. Po zakończeniu sezonu 2020/21 opuścił po pięciu latach stolicę Walii i wrócił do Anglii, gdzie w sezonie 2021/22 reprezentował Middlesbrough. Po zakończeniu sezonu ”Boro” rozwiązali z nim kontrakt, a Iworyjczyk w wieku 37 lat zakończył piłkarską karierę.

It is with the deepest sadness that we have learnt this evening about the passing of Club legend, Sol Bamba.

As a player and coach, Sol's impact on our football club was immeasurable. He was a hero to all of us, a leader in every dressing room and a true gentleman.

Our… pic.twitter.com/f4eOicxMyt

— Cardiff City FC (@CardiffCityFC) August 31, 2024