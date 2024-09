Miał być gwiazdą Ekstraklasy. Teraz Raków Częstochowa rozwiązał z nim kontrakt

Raków Częstochowa poinformował o rozwiązaniu kontraktu za porozumieniem stron z Adnanem Kovaceviciem. Bośniacki stoper przychodził przed rokiem do ówczesnego mistrza Polski jako potencjalna gwiazda Ekstraklasy, ale okazał się kompletnym niewypałem. Dla Rakowa rozegrał tylko 22 mecze, z czego zaledwie dwa w 2024 roku.

Raków Częstochowa sprowadzał kozaka na min. dwa lata…

Przed rokiem Raków sprowadził do defensywy starego dobrego znajomego. Adnan Kovacević grał już bowiem w przeszłości w Polsce. W latach 2017-20 rozegrał dla Korony Kielce równo 100 meczów, gdzie jako stoper zdobył siedem bramek i osiem asyst. Po spadku Korony do I ligi w 2020 roku Bośniak odszedł do węgierskiego Ferencvarosu. Niedługo później wywalczył z tym klubem historyczny awans do fazy grupowej Ligi Mistrzów, gdzie wystąpił przeciwko Barcelonie na Camp Nou (1:5).

W klubie z Budapesztu spędził trzy sezony i w każdym z nich sięgał po mistrzostwo Węgier. W 2022 roku dołożył z Ferencvarosem zwycięstwo w Pucharze Węgier, a w sezonie 2021/22 i 2022/23 kwalifikował się z nim do fazy grupowej Ligi Europy. W czerwcu 2023 roku jego kontrakt wygasł i na zasadzie wolnego transferu przeniósł się do ówczesnego mistrza Polski – Rakowa Częstochowa. Reprezentant Bośni i Hercegowiny podpisywał z ”Medalikami” dwuletni kontrakt.

… ale rozwiązał z nim kontrakt po roku

Kovacević swojego kontraktu jednak nie wypełni, bowiem umowę rozwiązano już po roku. Raków poinformował w oficjalnym komunikacie, że do rozwiązania kontraktu doszło za porozumieniem stron w ostatnim dniu letniego okienka transferowego. Dla ”Medalików” rozegrał zaledwie 22 mecze, a w 2024 roku wystąpił tylko dwa razy. Od ostatniej kolejki poprzedniego sezonu znajdował się poza kadrą meczową. W tym sezonie występował jedynie w czwartoligowych rezerwach.

Adnan Kovačević opuszcza Raków Częstochowa. Umowa z defensorem została rozwiązana za porozumieniem stron w ostatnim dniu okienka transferowego. 👉https://t.co/oLr6aANgAd Adnan, powodzenia w dalszej karierze! 👊 pic.twitter.com/aWBadJhuW8 — Raków Częstochowa (@Rakow1921) September 7, 2024

Klub z Częstochowy pozwolił sobie na decyzję o rozwiązaniu kontraktu z Kovaceviciem, bowiem wśród stoperów wyżej w hierarchii są Ariel Mosór, Milan Rundić, Stratos Svarnas i Matej Rodin. W odwodzie są jeszcze wciąż rehabilitujący się po czerwcowej operacji stawu skokowego Zoran Arsenić oraz reprezentant Rumunii Bogdan Racovitan, który przed miesiącem zerwał więzadła krzyżowe i ten sezon ma już z głowy.

Kovacević to nie jedyny w ostatnim czasie piłkarz Rakowa, z którym rozwiązano kontrakt. W sierpniu już po miesiącu pożegnano się z byłym bramkarzem Leeds United Kristofferem Klaessonem. Norweg przyjechał do Polski z nadwagą i według doniesień mediów nie dawał z siebie 100%, by zrzucić zbędne kilogramy. Czarę goryczy przelało przyłapanie go na wizycie w McDonaldzie, o czym dowiedzieli się jego przełożeni. Pod koniec sierpnia klub poinformował o rozwiązaniu kontraktu z 23-latkiem.

Kristoffer Klaesson nie jest już zawodnikiem Rakowa Częstochowa. Kontrakt z 23-letnim bramkarzem został rozwiązany za porozumieniem stron. 🗣 Samuel Cárdenas: Historia Kristoffera w Rakowie kończy się dużo wcześniej, niż planowaliśmy. Razem ze sztabem szkoleniowym podjęliśmy… pic.twitter.com/AFCN6fauNK — Raków Częstochowa (@Rakow1921) August 26, 2024

