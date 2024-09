Były reprezentant Francji trafił do aresztu z zarzutem napaści seksualnej

Kolejna przykra sprawa w świecie futbolu, po Rafa Mirze i Rai Vloecie. Były reprezentant Francji, znany z występów w AS Monaco czy Sevilli Wissam Ben Yedder w weekend trafił do aresztu w związku z nową sprawą dotyczącą „napaści na tle seksualnym pod wpływem alkoholu”. Proces w jego sprawie odbędzie się 15 października.

Napastnik, którego kontrakt z AS Monaco wygasł wraz z końcem poprzedniego sezonu obecnie jest wolnym zawodnikiem. Chociaż słowo „wolnym” jest tutaj nie na miejscu. Jak pisze „L’Equipe” do zdarzenia doszło doszło w nocy z piątku na sobotę w regionie Alpes-Maritimes nieopodal Monako. Wissam Ben Yedder miał spotkać się z 23-letnią kobietą w samochodzie gdzie rzekomo miał próbować znęcać się nad kobietą.

Wissam Ben Yedder will go to trial on Oct. 15 for sexual assault, per @lequipe.

He was arrested on Friday night in a state of intoxication and is banned from leaving the Alpes-Maritimes, going out between 8pm & 6am, going to bars & clubs, and coming into contact with the victim. pic.twitter.com/YU7kvi8X0G

— Zach Lowy (@ZachLowy) September 9, 2024